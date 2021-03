Jefferson Farfán toma de la mano a ‘Doña Charo’ y juntos pisan el césped de Matute donde debe romperla en su regreso a La Liga 1. Como aquel niño que era llevado por su mamá a sus primeros entrenamientos. Él se ha vuelto hombre, es padre y la bella postal con su madre e hijos, en el campo del estadio de Alianza Lima, tiene una historia detrás de cámaras.

En los últimos meses del 2020, la ‘Foquita’ esperaba una oferta del extranjero. Los duelos de Eliminatorias ante Paraguay y Brasil mostraron que podía dar más. Pero apareció ‘Doña Charo’. Luego de estar 17 años viajando o esperando que su hijo vuelva ocasionalmente a Lima para abrazarlo, ella fue quien le pidió que considere la oferta de Alianza Lima.

Farfán tuvo largas conversaciones con su madre y, antes de finalizar el 2020, ya lo tenía convencido para que finalice su carrera en el club de sus amores.’Jeffry’ decidió rechazar la propuesta de Deportivo Municipal que le ofreció un sueldo similar al que percibirá actualmente.

Familia feliz.





Después de la charla con mamá, el ’10′ empezó a comentar: “Me gustaría jugar cerca de mi familia”.Incluso, los hijos del futbolista: Maialen, Jefferson Adriano y Jeremy también le habrían pedido que ya no se vaya a jugar al extranjero. “Mi familia me motivó a volver este 2021 al club de mis amores”, confesó el atacante, que por primera vez estuvo acompañado en una presentación de su familia.

Jefferson y sus hijos.





Lo que se viene para Farfán ahora es cumplir con los exámenes de rigor para sumarse a los entrenamientos. Por eso, no estuvo ayer en las prácticas en el Colegio Inmaculada. Hay que recordar que el jugador no hace una pretemporada completa desde el 2018 con Lokomotiv de Moscú.

SU POSICIÓN EN EL CAMPO

Ahora que Carlos Bustos tiene por fin a la ‘foquita’ trabajando con él, la pregunta es, ¿en qué posición utilizará el técnico a ‘Jeffry’. La ubicación natural de Farfán es la de diez o detrás de un delantero, sin embargo el técnico también podría utilizarlo por la banda aunque dada su edad no se le exigiría que haga todo el recorrido.

Los que han dirigido al ‘diez de la calle’ consideran que un jugador de su talento debe jugar suelto y donde puede marcar diferencias, que es cerca al arco contrario. Ubicarlo de nueve sería exponerlo mucho a los defensas, en cambio si viene de un poco más atrás será más difícil de controlar y podrán dar pase gol al delantero de punta o llegar el mismo para definir previa jugada individual.