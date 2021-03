Jefferson Fafán quien cumplió el sueño de los hinchas tras su presentación como refuerzo de Alianza Lima, este jueves ha cumplido el sueño de uno de sus grandes amigos en el fútbol como lo es Wilmer Aguirre quien le ha dado la bienvenida al grupo para sumarse a los trabajos de cara al debut en la Liga 1.

La ‘Foquita’ publicó en sus redes sociales una imagen en la que se le observa en el campo del colegio La Inmaculada de Surco junto a Wilmer Agurre, uno de los flamantes fichajes blanquiazules y a quien conoce desde las divisiones menores de la institución victoriana.

El pasado miércoles, Farfán fue sometido a los exámenes de rigor para poder unirse a los trabajos de Alianza Lima. Los íntimos fueron programados para la jornada 3 de la Liga 1 luego de que el TAS les dé la razón en el reclamo sobre las irregularidades de Carlos Stein, club que terminó descendiendo a la Liga 2.

Alianza Lima: Jefferson Farfán junto a Wilmer Aguirre

Jefferson sería tomado en cuenta a partir de la cuarta jornada del campeonato. Es cierto que venía trabajando en la VIDENA junto al comando técnico Selección Peruana; sin embargo, sus compañeros llevan ventaja debido a que ya tienen algunas semanas bajo el mando del argentino.

La dura crítica de Patricio Rubio

Patricio Rubio, quien formó parte del plantel de Alianza Lima del 2020 que descendió deportivamente, conversó con el podcast “Catedral Hispana” y se refirió a lo sucedido en la temporada pasada con la camiseta de Alianza Lima. Como se recuerda, el chileno llegó de la mano de Mario Salas, aunque no puedo completar grandes actuaciones en la Liga 1.

El actual ariete de la Unión Española dijo lo siguiente: “Me saqué el ‘muertito’ de encima (en alusión al descenso de Alianza Lima). Pero no, yo siento que descendimos bien, por secretaría (dirigentes) no vale. Lo merecíamos, el equipo no andaba bien, muchos jugadores no querían ir al frente, se tiraban para atrás. Con ese contexto se hace difícil”.

Luego acotó lo siguiente: “Yo me quedé tranquilo y la gente me lo hace saber. Me escriben por redes sociales y me dicen: ‘Ojalá vuelvas en algún momento a Alianza Lima’ y me dan las gracias. Yo di lo mejor en el campo y siempre estuve a disposición para evitar el descenso”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO