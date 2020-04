POR: JOSÉ ‘HUACHANO’ LARA

Salía a cortar, buscar la pelota o a ganar un ‘mano a mano’. Ahora, como todos, José Carvallo no se mueve, se queda donde está. El mundialista en Rusia 2018 con la ‘bicolor’ e inamovible en el arco crema es un ‘amo de casa’ con las labores que aprendió en a la cuarentena...

¿Desde cuándo en la ‘U’?

Llegué a los 12 años.

Entrenabas en el ‘Lolo’...

¡Claro! Mi profesor era Luis Rubiños, a quien le tengo mucho aprecio.

Una anécdota de tus inicios...

Un día, cuando tenía 14 años, me asaltaron. Apenas bajé del bus me pusieron un peine en el cuello y me quitaron mi mochila donde llevaba mis guantes y chimpunes. Me bautizaron ja, ja, ja.

¿Llegas al primer equipo cuando aún estabas en el colegio?

Sí, con 17 años. Estaba en quinto de secundaria en el colegio Santa Rita y tuve que pasar al turno tarde, porque los entrenamientos eran por la mañana.

¿Fernando del Solar es tu ‘causa’?

Por supuesto. Me llevaba en su carro desde mi casa a los entrenamientos. Me pedía para la gasolina, qué abusivo ja, ja, ja. ‘Feri’ es un tipazo, mi amigo de infancia.

¿Aldo Corzo baila bien?

Le pone ganas.

Ahora hace postres en redes sociales...

¡Qué va a cocinar! A él se los preparan.

¿Tú cocinas?

Lavo los servicios y los dejo relucientes.

¿El más bromista del camarín crema?

Corzo, Nelinho Quina, Jesús Barco. Esos paran con la chispa.

¿Te han dicho que te pareces a Gino Assereto?

¡Nooo! Nunca, nada que ver ja, ja, ja.

¿Romántico?

En fechas importantes, sus flores.

¿Te acostumbras a la cuarentena?

Hace muchos años que soy futbolista y nunca había tenido tanto tiempo para estar con mi familia. Aprovecho al máximo estos días.

¿En qué ayudas?

Soy el encargado de hacer la limpieza, es mi misión diaria.

¿Cansa?

Es una chambaza. El trabajo del hogar es muy agotador.

Tienes el día programado...

Ejercicios, limpieza, entrenar, hacer las clases y trabajos del colegio de mis hijos. Terminamos el día fusilados. A las 9:30 de la noche ya estamos en el ‘sobre’.

Un famoso con el que jugaste en la MLS...

Marcelo Gallardo fue mi compañero (en DC United), una gran persona y profesional. Me alegra mucho su éxito como entrenador.

¿Lo más rico que comiste en Arequipa?

La ocopa, cerrado. Muy rico.

¿Y de Cajamarca?

Caldo verde que se hace a base de hierbas.

¿Se extraña las canchas?

Por supuesto. Ahora tenemos que priorizar la vida, la salud de todos, hay que quedarnos en casa.

Después del fútbol, ¿qué harás?

Seguramente algo que tenga relación con el deporte.

Gracias por la entrevista con Trome...

A ustedes y a ti, que te conozco desde que me subieron al primer equipo de la ‘U’.