Por: José ‘Huachano’ Lara

José Pereda fue protagonista de una noche para el recuerdo con la ‘Blanquirroja’. En 1997, la selección que dirigía Juan Carlos Oblitas se aferró con uñas y dientes a una clasificación que perdimos por goles. Pero ante Colombia, en Barranquilla, el ‘Chino’ hizo saltar a todo un país.

¿Qué recuerdos del 1-0 a Colombia en las Eliminatorias a Francia 98?

Inolvidable. Un triunfo trascendental que nos metió a pelear la clasificación.

Hiciste un golazo...

Eddy Carazas presionó al arquero Farid Mondragón y lo obligó a rechazar rápido, la recibe Roger Serrano y me la juega en primera, recibo y le pego con alma, corazón y vida.

Lo festejaron como locos...

Me tiré al gramado y me cayeron encima como cinco más, me dejaron sin aire.

¿Cómo pasaste esa noche?

No pude dormir de la emoción. Con el paso de las horas me di cuenta de la magnitud del triunfo. En Perú fue una locura. Cuando llegamos al aeropuerto había mucha gente y prensa.

En esa Eliminatoria viviste momentos de tensión cuando visitamos a Chile...

Pudo suceder una tragedia. El ambiente fue hostil desde que llegamos a Santiago y no solo me refiero a los insultos al Himno Nacional del Perú. Nunca nos dejaron dormir, nos rompieron las lunas del bus y los ‘carabineros’ no hicieron nada para defendernos.

Esa noche nos quedamos sin Mundial.

Por diferencia de goles, porque hicimos los mismos puntos que Chile.

¿Con quién concentrabas?

Con el ‘Chorri’ Palacios. Mantengo una buena amistad con él y hasta ahora nos juntamos para partidos de exhibición. También lo hacemos con Jayo, Waldir y Jorge Soto.

¿Un amigo en el fútbol?

Paolo Maldonado, lo conozco desde los 16 años, en menores de la ‘U'. Jugamos en Sub-20, Sub-23 y la selección. También soy bien amigo de Paul Cominges, Jair Vásquez, ‘Coco’ Meneses, ‘Pocho’ Dulanto.

Tú tranquilo y él jodido.

Era más cargoso, nunca estaba tranquilo, pero polos opuestos se atraen.

¿Una broma del ‘chato’?

Una vez con Marko Ciurlizza le sacaron las maderas que sostienen el colchón del camarote. Subí a acostarme y terminé en el primer piso. Me saqué la m... ja, ja, ja.

¿Un recuerdo con Boca?

La final de la Copa Intercontinental que ganamos 2-1 a Real Madrid. Si bien no ingresé, lo viví y fue de ensueño.

Te llevaste tu medalla...

No solo eso. Me tocó pasar la prueba antidoping con el ‘Patrón’ Bermúdez y nos encontramos con Claude Makélélé y Steve McManaman. Yo intercambié camiseta con Makélélé y la guardo como oro.

¿Tienes contacto con tus compañeros?

Sí, con Córdoba, Bermúdez, Basualdo, Serna, Matellán, Barijho, Rolando Schiavi.

¿Carlos Zambrano la puede hacer en el club xeneize?

Es un jugador hecho para Boca, no lo dudo. Tiene el temperamento, la garra y el juego. Solo le pediría que controle un poco su vehemencia.

Muchas gracias por la entrevista, ‘Chino’.

Gracias a Trome por hacerme recordar lindos momentos.