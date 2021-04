Ser descubierto en una fiesta covid ha sido suficiente para que Kevin Quevedo muestre su lado más negativo a los hinchas que consiguió cuando era una de las grandes promesas de Alianza Lima y del fútbol peruano. El atacante de 24 años tuvo la gran oportunidad de jugar en Brasil y conseguir la ansiada internacionalización, pero lo que ha logrado es protagonizar un nuevo ampay y ser comparado con Jean Deza y Reimond Manco.

El delantero al igual que los antes mencionados decidió tirar la toalla a pelear su consolidación en el Goiás de Brasil, donde no era tenido en cuenta por su entrenador y tras la pandemia el jugador pidió regresar al Perú. El jugador fue propuesto a Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima, pero la información sobre su relación con la disciplina evitó su llegada a Matute.

Ya en Lima, el jugador no ha podido resistirse a las invitaciones resistirse a las reuniones sociales, pese a su prohibición de parte del gobierno, sino también dentro del protocolo de su club y de la Liga 1. El jugador ha reconocido que las imágenes difundidas por la prensa de espectáculo, corresponden a una reunión familiar, que también están prohibidas.

El jugador ya había sido protagonista de otro ampay, esta vez del programa “Magaly TV, la firme” que lo descubrió ingresado a una juerga en la casa de Carlos Ascues, que no solo le valió perder su convocatoria a la selección Sub 23, sino también la relación con su novia.

‘RATÓN’ FIESTERO

Las imágenes nos hacen recordar momentos de otros destacados ‘Juergueros’ como Jean Deza quien fuera separado de Alianza Lima por ser ampayado en numerosas fiestas en la casa acompañado de su novia la mediática, Shirley Arica. El mediocampista no mostró voluntad de mejorar y protagonizó otro escándalo al ser intervenido por la policía en una fiesta covid en diciembre del 2020 en San Martín de Porres.

‘PATRÓN’ DE LA NOCHE

Otro compañero de juergas de Jean Deza y Kevin Quevedo es Carlos Ascues, jugador que en febrero del año pasado fue protagonista de una noche de copas en una discoteca junto a sus compañeros de equipo y que, tras ser expuesto en el programa de “Magaly TV, la firme”, el club sanciono al jugador en su momento y al final de la temporada rescindió su contrato, El jugador estuvo cerca de quedarse sin equipo y fichó por Alianza Atlético de Sullana horas antes que cerrara el libro de pases.

EL ‘REI’ DE LAS JUERGAS

Pero sin duda quien es icono de las noches de excesos en el fútbol peruano no es otro que Reimond Manco, quien alarmó hasta sus propios defensores, cuando se hizo público un video de diciembre del 2013 cuando llegó a su casa cargado por un taxista, debido a que no podía mantenerse después de una noche de discoteca.

Reimond Manco y su episodio más crítico (Captura 'Magaly TV')

El jugador lejos de reconocer los problemas de conducta justificó las lamentable imágenes. “Yo estaba de vacaciones y tengo derecho a divertirme. Exageré un poco, me dio el aire y me mató. Si me graba algún periodista, normal. Lo que sí voy a prometer es no volver a salir de la misma manera que la vez pasada”, sostuvo.

