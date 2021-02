Se han cumplido dos años de la muerte de Carlos ‘Kukín’ Flores, y el recuerdo del talentoso volante no solo vive en la memoria de quienes gritaron sus goles aplaudieron sus gambetas y se asombraron con sus pases. Hoy César “Chalaca” Gonzales, el entrenador que lo descubrió y con el que brilló en el fútbol compara su genialidad con la leyenda de Barcelona, Lionel Messi.

El actual Jefe de la Unidad Técnica de Menores del Boys, reconoce que aún no ha visto un talento como el de Carlos Flores. “Considero que ‘Kukin’ fue el mejor jugador que ha dado Spot Boys en los últimos 30 años. Han pasado muchos, pero como chalaco representativo para mí no hay otro”, dijo en una entrevista para un medio local.

Para ‘Chalaca’ el talento de su ‘hijo futbolístico’, es digno de compararse al del capitán de Barcelona. “Kukín nació genio, pero siempre tenía problemas. Se escapaba de la concentración, igual que Diego Maradona. Tú naces genio, pero también te tienes que ir haciendo. Por eso mis respetos para Lionel Messi. Él (Messi) no llegó a la altura de ‘Kukín’, que en su mejor momento superó a la ‘Pulga’”, reconoció.

Show Player

“Los amigos y el trago lo abandonaron”

“Carlos Flores fue bendecido desde chiquito en el sentido futbolístico. Lamentablemente, su carácter, su temperamento, el entorno, los amigos, las amigas, el trago, la coca, lo abandonaron. Se veía un final así, como el de Diego Maradona. La única diferencia es que había 15 años entre uno y otro, uno falleció a los 45 y el otro a los 60. Ellos nacieron genios y se fueron perdiendo en el camino”, comentó con tristeza.

Carlos Flores vistió la casaquilla de Alianza Lima y de Universitario (Foto: GEC)

“Me sacó muchas canas y me hizo querer al Boys”

Pese a las mil ”travesuras” que le hizo como jugador, ‘Chalaca’ reconoce la pasión que siempre tuvo por la ‘Rosada’. “Me enseñó a querer al Sport Boys. Yo soy aliancista, pero mi corazón está teñido de rosado. Roberto Chale en el 93 me lleva como asistente. Cuando se fue, me dejaron el equipo. Me quedé hasta fin de año, acabamos cuartos. Los hinchas, así como te quieren, igual me van a matar. La barra del Boys es muy exigente.

El gol olímpico de 'Kukin' Flores al Alianza Atlético. (Captura y video: YouTube)

El entrenador también reconoció que tuvo en sus manos a jugadores que aún brillan en la selección. “Yo tuve a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en la selección Sub 17 y Sub 20. Es una generación que yo la conduje y hasta ahora siguen jugando”

El gran amor de "Kukín" fue Sport Boys (Foto: GEC)

Chalaca advierte peligro para Paolo y Foquita

“El problema del fútbol nacional es la no renovación de jugadores. Paolo y Farfán siguen siendo la pareja de la selección. Pero Paolo tiene 37, Farfán 36. Los agarra un chico de 23 años y los para de cabeza. Seguimos viviendo con el mismo equipo que clasificó al Mundial gracias a Dios y a la Virgen María.