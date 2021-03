Luis Guadalupe sabe que la familia es lo más importante y es por eso que el exdefensor de Universitario y la selección peruana se mostró más que agradecido con la actitud que ha tenido el guardameta nacional, Pedro Gallese, con su sobrino Quembol Guadalupe quien hace pocas semanas ha sido promovido al primer equipo de Orlando City, con solo 17 años.

El propio zaguero nacional que nació en New Jersey, pero que ha defendido los colores de la selección peruana Sub 15 y Sub 17, reconoció que ha sido el golero de la ‘Blanquirroja’ quien está ayudándolo con su adaptación en el club de Miami y que ha tenido el gesto de llevarlo en su auto a los entrenamientos.

“Quiero agradecer a Gallese, por todo lo que está haciendo con mi sobrino. Para nosotros es un gesto enorme, le está dando las herramientas para que pueda absorber todo lo positivo que le está pasando”, señaló ‘Cuto’ Guadalupe a Radio Ovación.

Guadalupe también explicó el curioso nombre de su sobrino “Tiene mucha historia, porque Quembol fue un sobrenombre que mi papá le puso a mi hermano. Ahora, mi sobrino se llama así. Cuando lo conozcan se van a dar cuenta que es un muchacho que viene de buena formación. La familia ahora solo quiere que el este feliz allá”, dijo.

Asimismo, ‘Cuto’ Guadalupe no desaprovechó la oportunidad para darle un ‘palo’ al entrenador de Universitario, Ángel Comizzo. “Siempre he dicho que Comizzo está gratis en la ‘U’, el club merece tener un técnico que esté por mérito propio, a mí me encantaría que el profesor Gregorio Pérez pueda regresar, sería bonito poder concluir lo que todos los hinchas queríamos, que era la estrella 27“, finalizó.

