El nombre de Luis Tejada, ya está en los libros de la historia del Juan Aurich. El ‘Pana’, a base de goles se ganó un nombre dentro del ‘ciclón’ y en todo el fútbol peruano. Fue el líder del equipo campeón de 2011 aunque con el arribo de Ricardo Ciciliano perdió algunos privilegios que le había dado el presidente Edwin Oviedo.

Para vivo, vivo y medio. En el 2011, Juan Aurich decidió armar un equipo con gente experimentada que pudiera pelear el campeonato. El año anterior habían terminado sextos y si bien se clasificó a la Sudamericana, Edwin Oviedo entendió que era el momento de romper el chanchito e invertir más. Así fue como llegaron Luis Tejada y Ricardo Ciciliano que el año pasado nos tomó la delantera. Uno tenía que meter los goles y el otro crear fútbol.

Desde el primer día hubo química entre el mandamás del club y sus nuevas estrellas. Cuando El ‘pana’ se enteró que si algo tenía Oviedo era dinero, rápidamente se le empezó a ‘pegar’ al presidente para mejorar su contrato. El delantero se aparecía todos los miércoles que el directivo jugaba fulbito con sus amigos y lo alentaba a pesar que el presidente le pegaba con los tobillos . “buena mi presi, usted es un crack”, mi ‘Abramovich’ la conoce” se le escuchaba gritar al panameño.

Panameño y colombiano fueron figuras en el Aurich campeón del 2011 (Foto: GEC)

La ‘patería’ surtió efecto y el presidente en reconocimiento le ofreció pagar un premio extra por cada gol que anotara. Desde ese día, en varios partidos el atacante pecó de egoísta y quiso definir todas las jugadas a pesar de tener compañeros mejor ubicados. Alguno le reclamó, pero como sabían que era el engreído del presidente prefirieron pasarlo por alto. Cuando había un penal todos sabían que la pelota era suya. Incluso si el ‘Pana’ estaba por salir y veía que se iba a ejecutar un tiro desde los doce pasos, a pesar de que el equipo ganaba claramente, pedía aguantar el cambio para patear él y meterse otro ‘bolo’ al bolsillo.

Pero un día se le acabó el reinado al ‘pana’. El equipo jugaba ante Total Chalaco y el ‘pato’ Luis Seminario cobró penal contra el ‘burrito’ Pedro Ascoy. Ciciliano cogió la pelota para ejecutar el disparo y de repente llegó Tejada y le quitó el balón y lo puso en el punto de penal. Los jugadores del ‘ciclón’ se quedaron sorprendidos por lo que ocurría en la cancha, pero se sorprendieron más cuando escucharon lo que le dijo el colombiano a su delantero.” Conmigo no te equivoques, no sabes quien soy yo, voy a patear y si no estás de acuerdo lo arreglamos cómo quieras y cuando quieras”. El ‘pana’ no supo que decir, sabía que el volante también era un ‘peso pesado’ y la cosa podía acabar mal así que se hizo el loco y dejó que el ‘pelado’ dispare.

El ´Ciclón’ ganó el partido 2-1, y Tejada anotó el segundo tanto. En la primera práctica de la semana post partido un utilero se le acercó al goleador y le hizo un comentario que le aclaró el panorama al nueve. " Tú no eres el único engreído de ‘Abramovich’, el pelado (cómo llamaban a Ciciliano) también lo tiene en el bolsillo y cobra su premio extra por gol. Así que tendrás que aceptar que sea él quien patee los penales”. Más claro imposible. El ‘pana’ no fue gil, dejó que el colombiano el encargado de los tiros desde los doce pasos, y él sólo los pateó cuando el diez le dio permiso. Finalmente ambos se entendieron, sabían que lo importante era el colectivo y no les fue nada mal. Tejada fue goleador con 17 tantos y el ‘pelado’ hizo 15, cuatro de penal y el equipo terminó campeón ganando la final al Alianza.