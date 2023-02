La FPF decidió suspender los partidos de Binacional y Melgar de local por la posible imposibilidad de transmisión de los partidos por Liga 1 Max, canal gestionado por 1190 Sports. Esto fue la gota que rebalsó el vaso para el periodista deportivo Pedro García.

El panelista de ‘Al Ángulo’ se mostró muy molesto con la situación, sobre todo por la posibilidad de que estas postergaciones le den tiempo a la Federación de cambiar el reglamento a su gusto para incluir la imposibilidad de transmitir como causal de walk over.

“ El torneo es un chiste. Es un chiste que no se sepa qué partido se va a jugar. Si ya había incertidumbre por lo que venía pasando, a partir de ahora que no se planifique nada, de repente cualquier partido no se juega”, expresó el ‘Internacional’.

“Ponte en los zapatos de los entrenadores, nadie puede planificar nada porque de repente en el avión les dicen que ya no se juega. Es un chiste el torneo, Melcochita ha hecho las reglas del torneo, el ‘Chato’ Barraza lo ha hecho. La presidencia de la FPF ha ganado una maestría en humor involuntario, alucinante, no lo puedo creer” , añadió.

García señaló que esta situación afecta la imagen del fútbol peruano y que puede provocar que profesionales extranjeros no quieran venir a trabajar a nuestro país.

“L os técnicos extranjeros como el de Cristal deben estar pensando “a dónde me metí, mejor me voy, me quito, me arranco, acá no puedo jugar” . Que eso le reclame a sus dirigentes, no pienso que un DT. de renombre como el de Cristal esté queriendo quedarse en el Perú”, sostuvo.

“El jugador extranjero que tiene expectativa de venir a Perú debe estar pensando: “Para qué voy a ir, si no juego””, agregó.

De la misma opinión fue Diego Rebagliati , quien afirmó que esta situación afecta a jugadores y que incluso la selección peruana se puede ver perjudicada. Asimismo, coincidió con García en que la imagen de la liga peruana queda manchada.

“¿Cuándo se acabará esto? Estamos en la discusión o disputa por los derechos de un torneo que cada día vale menos y un fútbol menos apetecible. Le quitas oportunidad a los chicos que juegan acá y que, incluso podrían ser convocados por Reynoso”, acotó.

“ Lozano nos dijo que el fútbol peruano vale 70 millones de dólares ¿Vale 70 millones?¿Así como está? En su comunicado dicen que “se va a respetar el reglamento”, pero suspenden el partido”, sentenció.

Diego Rebagliati y su opinión sobre el conflicto por derechos de TV. Video: Movistar Deportes