Una victoria importante para Sporting Cristal sobre Ayacucho FC. Los celestes consiguieron su pase a semifinales por la Copa Bicentenario con un marcador final de 2-0 ante los ‘Zorros’. Tras el choque, Roberto Mosquera valoró el esfuerzo de sus jugadores y destacó que no se debe ver ‘por encima del hombro’ a ningún equipo de segunda división.

“Es un mérito haber ganado, tenemos jugadores titulares que no han estado ahora, y no se pierde la estructura, eso es sano y bueno. Felicitar a Ayacucho por el gran partido que hizo, nos tuvo los primeros 15 minutos del primer tiempo y primeros 18′ del complemento, es un mérito”, indicó Mosquera en declaraciones con GOLPERÚ.

Asimismo, el DT de Sporting Cristal valoró la posesión de balón que tuvo Ayacucho FC: “Tuvimos que superar todas las vallas que nos pusieron, inclusive nos manejaron la pelota, tiene un mérito habernos reinventado dentro del partido y ganarlo con goles de chicos de las canteras”.

Unión Comercio será su rival en semifinales, por lo que el entrenador celeste remarcó que debe existir respeto por los clubes de segunda división y no confiarse.

“Algunos han mirado a los clubes de Segunda por encima del hombro . Me gusta lo que está pasando en la Liga 2 porque se ve equipos comprometidos, que han trabajo bien, y tienen buenos planteles. No me llamó la atención cuando eliminaron a equipos con mayor presupuesto”, aseguró Mosquera.

El juego de Joao Grimaldo

Joao Grimaldo anotó el primer gol celeste y fue considerado el mejor jugador del encuentro. Para Roberto Mosquera el jugador de 18 años va por buen camino dentro del equipo.

“Viene progresando, lo estamos llevando poco a poco. Es muy respetuoso, entrena bien, es joven, pero es un profesional a carta cabal y por eso lo tomamos en cuenta. La parte de persona nos interesa mucho, por eso hay un desarrollo y un plan para ellos, de que se vayan enterando que tendrán fama y dinero, y sepan administrarlo”, finalizó el DT rimense.