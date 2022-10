En los últimos años la FPF viene depositando la confianza en los técnicos nacionales para dirigir a las menores de la Selección Peruana, ya sea la Sub 17, Sub 20 y Sub 23, algo distinto a lo ocurría en épocas anteriores donde los extranjeros eran una prioridad. Todos tienen en común que son exjugadores, algunos con amplio historial en la blanquirroja como, por ejemplo, Flavio Maestri. Asimismo, todos coinciden que tienen poca experiencia o no lograron hechos importantes a lo largo de su trayectoria. ¿A qué se debe esta apuesta?

Siete años sin dirigir

Flavio Maestri dirigió algunos meses al Bolognesi en la Copa Perú en 2014, pero no logró buenos resultados. Su última experiencia como técnico fue en 2015, cuando apenas dirigió tres fechas al Willy Serrato –también en Copa Perú–, donde sacó tres empates (dos como local y uno como visitante). La dirigencia de aquel equipo explicó que le dio de baja por “malos resultados”, aunque el ex goleador reveló después que fue por “motivos económicos”.

El ‘Tanque’ pasó los siguientes años como comentarista deportivo hasta que el año pasado tuvo la chance de ser el asistente técnico de Víctor Reyes –otro exfutbolista– en la selección Sub 17. No sería hasta recién en agosto de este año que Maestri lograría, hasta ahora, su mayor reto en su corta carrera como DT. La FPF lo anunció como el técnico de la Sub 23, que se alista para disputar el Preolímpico de la categoría el próximo año en Venezuela. Hasta hoy, lleva una derrota por 1-0 que fue ante Chile, en el amistoso que se jugó en Iquique, el 31 de agosto.

Pese a su poco recorrido como técnico, Maestri tiene a favor que cuenta con el visto bueno de Juan Reynoso, actual técnico de la selección mayor, y de Juan Carlos Oblitas, director general de la FPF. Asimismo, el ‘Tanque’ es un amplio conocedor de la idiosincrasia del fútbol peruano y su trayectoria como jugador podría ser una motivación extra para los jugadores. “Tener a Flavio como técnico me sirve muchísimo”, apuntó Matías Succar, atacante de su selección.

Roverano y un 6-0

Gustavo Roverano –el exarquero uruguayo, nacionalizado peruano– tiene hoy el mando de la Sub 20 y es el de más trayectoria de los técnicos que dirigen a las menores en Videna. La ‘Máscara’ tiene siete equipos en su historial, incluyendo un paso por el Cartaginés de Costa Rica entre enero y abril del 2018. Desde febrero, prepara y capta a los chicos que pelearán por un cupo al Mundial de Indonesia de la categoría en el Sudamericano de Colombia a inicios del próximo año.

Eso sí, antes de dirigir esta Sub 20, su primera experiencia como técnico de una selección de menores, su último cargo había sido en 2020 como técnico de Sport Chavelines.

Pero en siete meses de trabajo, Roverano no viene consiguiendo los mejores resultados, y la prueba de ello fue lo hecho recientemente en la Relevations Cup que se disputó en México: jugó tres partidos, teniendo el saldo de dos derrotas (ante México y Estados Unidos) y un empate contra Paraguay. En total, lleva una solo victoria en nueve partidos, números que preocupan de cara al inicio de los Juegos Suramericanos de Paraguay, que arrancan este sábado 1 de octubre.

Este martes debutó la selección Sub 20 en los Juegos Suramericanos y el resultado fue para el olvido: un 6-0 en contra ante Paraguay.

Reyes y su experiencia en menores

Víctor Reyes, exjugador, es de los mejores técnicos nacionales con conocimiento en menores. Tuvo paso por Alianza Lima, San Martín y Sporting Cristal, asimismo, también dirigió al Real Garcilaso (hoy Cusco FC) y a los mismos ‘grones’, pero como interino. Tiene la misión de la Sub 17 que disputará el Sudamericano en marzo del próximo año. Su responsabilidad es muy grande, pues debe preparar a un equipo competitivo para el Mundial que será en nuestro país en 2023 (aún con fecha por definir).

