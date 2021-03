Al sur de la ciudad, donde el ruido ensordecedor de un camión se junta con la voz de un cobrador invitando a subir a la combi, se refleja la figura de Luis Tordoya, el popular ‘Pico’, que nació para el fútbol en el Sport Boys por los lejanos años 90. Retirado del balompié, hoy se gana el sustento diario llenando las minivan que lleva gente a los balnearios de San Bartolo y Chilca. El ex compañero de Carlos ‘Kukín’ Flores, pupilo de César ‘Chalaca’ Gonzales y que también jugó la ‘Copa Perú’, vive su presente con alegría y con un guiño cómplice al pasado, que pudo forjarle un presente mejor.

Luis, ¿se gana bien como ‘llenador’?

Cada carro que sale te da entre 4 y 5 soles. Somos 3 con quienes hacemos esta ‘chamba’

O sea, es una buena plaza

Ahora que está prohibido ir a la playa, no viene gente. Hay que lucharla para que suban

¿Esta fue tu chamba después de la pelota?

Fui albañil

¿Alguna especialidad en ese rubro?

Metía lampa, preparaba mezcla, asentaba ladrillos y siempre mi fulbito, los fines de semana

¿Dónde te retiras?

Estaba en San Román de Juliaca jugando ‘Copa Perú’ y un árbitro. que era policía, de arranque me dijo: ‘Tú ni me reclames’

¿Reaccionaste?

No dije nada, pero se me prendió tanto que al final me cobró penal y le di una tanda qué si no me agarran, lo mato

¿Cuántos años te castigaron?

Solamente 5, ja, ja

¿No ahorraste?

No cobraba mucho

¿O fuiste despilfarrador con el billete?

También

¿Mucho trago?

En un fin de semana entre cerveza, chicas y comida, me gastaba mil soles

¿'Ganabas’ con las muchachas?

He tenido 3 compromisos y en todos tengo hijos

¿Cuántos?

Dos hijas en el Callao, dos hijos en Chosica y una en San Juan de Miraflores

¿Tu mejor inversión?

Me compré una casa y allí viven mis hijos los mayores

Y eso que te vacilaban de feo

Porque el futbolista siempre ‘gana’

¿Y si es tímido?

Las mujeres solitas aparecen y se te acercan

¿Verdad que concentrabas con Carlos ‘Kukín’ Flores?

Era insoportable, no dejaba dormir, llamaba todo el rato

¿Una ´travesura’ con él?

Estábamos en el Boys y fuimos a jugar a Alianza Atlético. Nos escapamos de noche, fuimos a tomar cerveza y regresamos antes de amanecer. El técnico era César ‘Chalaca’ Gonzales y nunca se dio cuenta

¿Tu lugar preferido para ir a vacilar?

La ‘Furia Chalaca’. Allí todo jugador se iba con una chica

¿Tuviste carro?

Lo vendí cuando acabó el fútbol para mí

¿Te arrepientes de algo?

Cuando eres futbolista y no sabes pensar, pierdes en todo

Muy agradecido

A ustedes. Vivo orgulloso de mi trabajo y la gente debe saber que uno debe ser profesional en todo lo que hace.

