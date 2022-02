No quieren al ‘Chaval’. El arribo de Cristian Benavente a Alianza Lima ha producido todo tipo de reacciones entre los hinchas ‘victorianos’. Y es que muchos de ellos no están de acuerdo con la llegada del delantero.

Con casi un año de inactividad futbolística, el ‘Chaval’ ya tendría todo arreglado para jugar por el cuadro ‘Blanquiazul’ en la temporada 2022 de la Liga 1. En las próximas horas, el club anunciaría su incorporación.

Sin embargo, muchos hinchas se han expresado mediante Twitter, cuestionando la contratación del delantero que no tuvo un buen paso por la selección peruana.

“Tengo miedo que en una de las notificaciones del Twitter de AL diga: ‘Bienvenido Benavente’”, “En qué posición se imaginan a Benavente o reemplazando a quién? Llevo un rato dándole vuelta y no tengo respuesta”, “Yo creo que Benavente si no lo pide Bustos no debe llegar... así de simple”, son algunos de los comentarios en contra del futbolista.

Cristian Benavente llegaría a Alianza Lima procedente del Pyramids FC de Egipto. El jugador de 27 años lleva casi 1 años de inactividad futbolística. Sin embargo, el club de La Victoria se habría interesado mucho en él.

El ‘Chaval’ tuvo un paso sin pena ni gloria por la selección peruana durante las Eliminatorias pasadas al Mundial Rusia 2018. A pesar de que Ricardo Gareca le daba oportunidades para que demostrara su juego, Benavente no pudo destacar en el equipo.

