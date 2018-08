El defensa de UniversitarioAldo Corzo fue internado en una clínica local debido al fuerte golpe que sufrió en la cabeza en un contacto con Alejandro Hohberg en el último encuentro ante Alianza Lima, por el Torneo Apertura.



Pese a que la condición de Aldo Corzo no es de gravedad, quedará en observación dos días y no podrá alinear en el encuentro de Universitario ante Deportivo Municipal de este miércoles.



Aldo Corzo, tal vez la figura de este Universitario 2018, disputó un balón aéreo con Hohberg. Lamentablemente recibió un fuerte golpe en la cabeza, que lo dejó afectado.



Ante este fuerte golpe, Aldo Corzo fue atendido inmediatamente por el médico de Universitario. Después de ello, a 'la muelita' se le vio visiblemente afectado.



Según el informe de Universitario, Aldo Corzo presenta un coágulo en la parte frontal de la cabeza y quedará en observación en la clínica dos días. Por ello se perderá el encuentro ante 'La academia'.



Esta no es la primera lesión de consideración que Aldo Corzo sufre en la temporada. A inicios de año, el lateral sufrió un traumatismo testicular que lo alejó de los campos.



Aldo Corzo es uno de los baluartes de Universitario y el único futbolista del plantel actual que integró la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018.



#INFORMEMÉDICO | El jugador Aldo Corzo fue internado esta noche en una clínica local. Se le realizó una tomografía y presenta un coágulo en la región frontal de la cabeza. Se encuentra estable y quedará 2 días en observación. Esperamos su pronta recuperación. #FuerzaCorzo 💪🏼 pic.twitter.com/7sBeP7diRL — Universitario (@Universitario) 13 de agosto de 2018