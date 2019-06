Gabriel Jesús y Richarlison hicieron el 'tiki-taka' para poner el segundo en el Brasil vs Qatar por amistoso FIFA

Brasil vs Qatar por el amistoso FIFA. Gabriel Jesús, jugador del Manchester City, puso el segundo para la 'canarinha' en el estadio Mané Garrincha.

Tras el primer gol de Richarlison, esta vez, el nuevo héroe fue Gabriel Jesús, quien recibió un gran pase de sus compañero para poner el segundo en el Brasil vs Qatar por amistoso FIFA.



En el minuto 24 del primer tiempo, Richarlison y Gabriel Jesús hicieron el 'tiki-taka' para que el futbolista del Manchester City ponga adelante a su selección en el Brasil vs Qatar.



Puedes seguir todas las incidencias del Brasil vs Qatar en el estadio Mané Garrincha por el amistoso FIFA