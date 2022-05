SE PONEN EN PLAN OTRA VEZ. Después que Gianluca Lapadula cerrara la temporada con su regreso al once como titular y con goles, la no clasificación del Benevento a la final el ascenso, ha dejado temas pendientes sobre su futuro. Una situación que ‘La bruja’ estaría poniendo como excusa para evitar cederlo desde este lunes a selección peruana.

Tras el partido contra Pisa, el plantel del Benevento habría quedado liberado hasta el inicio de la pretemporada de cara a la próxima temporada. Sin embargo, en el caso de Lapadula, la directiva le habría pedido al jugador que antes de viajar a Perú defina su futuro . Sin ello, no habría permiso inmediato.

Hay que recordar que en enero de este año, el ‘Bambino de los Andes’ pidió su salida del equipo y ser transferido en el mercado de pases de mitad de temporada. Benevento se negó, el comando técnico lo tuvo apartado siete fechas y recién en febrero regresó al entrenamiento con sus compañeros.

Ahora, tras el duelo contra Pisa y más allá del abrazo que se dio con el ‘Bambino’, el técnico Fabio Caserta volvió a dejar en claro que su relación con el peruano no es buena. “ Alguien llegó a este encuentro con algunos problemas físicos, pero en el partido de ida no se notó. Hoy no perdimos por falta de algunos elementos, sino porque no estuvimos muy listos en la acción del gol ” , declaró.

Esto volvió a dejar en claro que la relación jugador-club está rota. Además, según medios italianos, Lapadula ya habría comunicado a sus compañeros que no continuará la siguiente campaña y solo está a la espera del permiso para llegar a Lima y unirse a los entrenamientos con la selección.

Gianluca Lapadula y las últimas dos ofertas que acaba de recibir

El portal Seriebnews.com reveló que Gianluca Lapadula cuenta con otra propuesta para cambiar de equipo y esta vez el club que lo busca es un histórico de la Serie A. “Un posible de Lapadula sería a la Sampdoria que busca un reemplazante para Francesco Caputo quien se irá del club. La oferta ya estaría en manos del ítalo-peruano” , reveló el medio.

El mismo portal también recordó que el Cremonese, recién ascendido a la Serie A, también tiene interés en Lapadula, aunque su propuesta económica no es tan atractiva como la de la ‘Samp’.

Lo que sí es cierto es que contra Pisa, Gianluca Lapadula jugó su último partido con la camiseta del Benevento. Se le vienen nuevos retos al goleador que esperamos nos lleve al Mundial Qatar 2022.

