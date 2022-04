Gianluca Lapadula no fue considerado por el Benevento para el encuentro del domingo ante Vicenza por la Serie B de Italia. El equipo dirigido por Fabio Caserta publicó este sábado la nómina de jugadores sin la presencia del delantero de la selección peruana.

Es el tercer compromiso que el ‘Bambino’ no es convocado en su equipo y el club no ha emitido una comunicado oficial acerca del atacante. De hecho, desde que el futbolista regresó a la Serie B luego de su paso por la ‘Blanquirroja’ en las Eliminatorias, no ha podido sumar minutos.

Es importante mencionar que la última vez que Gianluca Lapadula estuvo presente en el terreno de juego con la camiseta del Benevento fue el 19 de marzo ante Frosinone. El jugador ingresó a los 60 minutos en la derrota de su escuadra por 2-0.

En la fecha pasada, en la que el delantero no tuvo actividad, los ‘Brujos’ vencieron por 3-0 a Reggina y con ello volvió a encaminar su lucha por el ascenso. Actualmente, ocupan la sexta posición con 57 unidades, a solo seis y ocho unidades de los dos primeros lugares. Eso sí, la escuadra del futbolista peruana tiene dos partidos menos que, en caso de ganarlos, podría ocupar un puesto directo de ascenso.

Benevento presentó la lista oficial de los convocados para el encuentro ante Vicenza.

Gareca contó cómo fue la llegada de Lapadula a la selección peruana

Gianluca Lapadula es actualmente uno de los indiscutibles en la selección peruana (marcó en el último partido de las Eliminatorias, ante Paraguay). Al respecto, Ricardo Gareca recordó la llegada del ‘Bambino’ al equipo durante una entrevista con el programa F Táctico de ESPN.

“Lo fuimos a buscar, apenas surgió. Nos dijo que ‘no’ y, después, en la segunda Eliminatoria, recibimos su llamado porque quería estar en la selección”, reveló el ‘Tigre’.

Asimismo, el DT saludó la iniciativa que tuvo el delantero para unirse y comprometerse con el grupo. “Aparte que es un buen jugador, el querer insertarse en el equipo ayudó mucho, porque fue pedido de él. Se adaptó rápido porque hubo disposición”, señaló el argentino.