Mientras Gianluca Lapadula defendía la camiseta de la selección peruana en la última Copa América, en Italia comentaron sobre el futuro del atacante. Con Benevento en la Serie B (torneo de ascenso), algunos clubes de la máxima división se interesaron en los servicios del ‘9′. Incluso se mencionó a instituciones del extranjero como Leicester City de la Premier League y Mónaco de la Ligue 1 de Francia.

Sin embargo, el delantero de la Blanquirroja decidió quedarse en Benevento para intentar volver a la Primera italiana, esto debido a la promesa que le había hecho al presidente de la institución. Ahora bien, las cosas podrían cambiar en los próximos meses, según señala una nota que circula en ese país.

De acuerdo con información publicada por el medio La Repubblica, el ‘Bambino de los Andes’ es seguido muy de cerca por el Bologna de la Serie A y en enero (inicio del mercado invernal en Europa) podría producirse un interesante intercambio de jugadores. ¿Cómo así?

Resulta que el club de la máxima categoría italiana no está para nada conforme con el rendimiento del paraguayo Federico Santander, que tuvo una buena primera temporada, pero que luego las constantes lesiones no le han permitido regresar a su mejor versión y hoy en día no es considerado por el comando técnico de Sinisa Mihajlovic.

En esa línea, Bologna analizaría proponer un trueque de jugadores al Benevento: ellos recibirían a Gianluca Lapadula y en su lugar cederían a Federico Santander, en enero, de acuerdo con la información del citado medio.

La campaña de ‘Lapagol’ en la Serie B

En la actual temporada, Gianluca Lapadula lleva 11 partidos disputados con el Benevento y ha anotado un total de cinco goles. Además, con la selección peruana se “destapó” en las Eliminatorias Qatar 2022 y ya registra dos tantos. Precisamente, esas anotaciones las hizo en la reciente fecha contra Bolivia y Venezuela.