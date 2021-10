Gianluca Lapadula ya entrena con la selección peruana, pero desde que puso un pie en el aeropuerto Jorge Chávez, los hinchas de la ‘Blanquirroja’ lo cargaron de una presión extra de cara al duelo de este jueves ante la selección de Chile por las Eliminatorias Qatar 2022.

El popular ‘Bambino de los Andes’ llegó el lunes por la noche a Lima en medio de una gran expectativa y, pese a que no declaró para la prensa, el jugador no pudo evitar tener contacto con sus fanáticos. Una de ellas le hizo un pedido muy particular.

“Gianluca un ‘Lapagol’ por mi cumpleaños. Gianluquita un ‘Lapagol’ no te olvides, por mi cumpleaños. Por favor, para gritarlo con ganas”, dijo una entusiasta seguidora al goleador del Benevento, este no pudo resistirse al pedido y respondió con un gesto de aprobación.

Hincha hace peculiar pedido a Gianluca Lapadula (Video: América TV)

Gianluca Lapadula y 10 más

Gianluca Lapadula es la primera opción de Ricardo Gareca para pilotear el ataque nacional. El estratega argentino definirá, este martes, cómo conformará la ofensiva para enfrentar a una disminuida escuadra chilena que llega sin muchos de sus referentes entre ellos Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Eugenio Mena.