LLEGÓ EL QUE TODOS ESPERABAN. Gianluca Lapadula volvió con fuerza y en las últimas horas tuvo incidencia en redes sociales al despedirse del seleccionador Ricardo Gareca. Además, el jugador aún navega en la incertidumbre de saber si se quedará o no en Benevento, con el que tiene contrato por un año más, porque no solo el Cagliari lo tenía en la mira, sino además su propio equipo le propondría una reducción salarial, algo que el jugador no está dispuesto a aceptar.

Sin embargo, parece que hace poco empezaron las buenas noticias para el ‘Bambino de los Andes’ porque primero lanzó una publicación en Instagram donde confirmó que superó el Covid-19. Hay que recordar que el pasado lunes, Lapadula dio positivo aunque el futbolista reveló que era asintomático y estaba bien.

Ahora, tras el descarte de la enfermedad llegó otra buena nueva y el que el jugador se unió a sus compañeros en la concentración que el equipo hace en Cascia, una zona de Perugia. Hasta allí llegó el delantero con un ‘look’ bastante veraniego, tal como revelaron distintos medios italianos.

Lapadula superó el coronavirus y vuelve a los entrenamientos con Benevento | Foto: Instagram Lapadula

“Gianluca Lapadula y el defensa Hamza El Kaouakibi han llegado a Cascia y se pondrán a disposición del entrenador Fabio Caserta. Es impensable que formen parte del equipo que realizará partido de práctica y solo harán por ahora ejercicios y puesta a punto” , contó el portal ottopagine.it.

A Cascia sono arrivati anche Lapadula e El Kaouakibi #Benevento https://t.co/LPuHiDTRaq — Ottopagine.it (@ottopagine) July 15, 2022

Según la web, mientras no se llegue a un acuerdo de traspaso, Lapadula realizará la pretemporada y podría estar en el encuentro amistoso pactado para el 23 de julio contra el Cosenza. Tras ello, tendrán otro duelo de preparación ante Siena (29 de julio) y luego sostendrán el primer tope oficial de la temporada, el 8 de agosto por la primera ronda de Copa Italia contra Genoa.

El mercado de pases se cierra a fin de mes en Europa y la idea del jugador continúa siendo la de emigrar al no sentirse cómodo con el comando técnico liderado por Fabio Caserta. La situación parecía que podría cambiar si el entrenador dejaba el cargo, pero por ahora esto no parece factible.

Gianluca Lapadula y la caída de la negociación con Cagliari

Uno de los equipos que más empujó por el fichaje de Gianluca Lapadula venía siendo el Cagliari, sin embargo ahora parece que este club decidió dar por finalizadas las conversaciones. El motivo sería económico tal como contó el portal cagliarinews24, especializado en noticias del equipo Rossoblù.

Gianluca Lapadula tiene contrato con el Benevento hasta el 30 de junio de 2023. (Foto: Getty)

“La razón hay que buscarla en el sueldo del jugador que actualmente percibe un millón ochocientos mil euros en el Benevento del que no se quiere privar : una cifra que se considera demasiado elevada para el sueldo en Cagliari, especialmente en la Serie B”, expresó la web italiana

Con la caída de estas negociaciones, ahora a Gianluca Lapadula podría quedarle la chance del Cremonese, equipo que recién ascendió a la máxima categoría del fútbol italiano.

