El delantero de la selección peruana, Gianluca Lapadula, ya disfruta del suelo peruano con miras a los próximos encuentros de la selección peruana frente a sus similares de Uruguay y Paraguay por las últimas fechas de las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

Antes de llegar al Perú, el popular ‘bambino’ concentraba con los compañeros de su equipo, el Benavento de Italia, con quienes comparte muchos momentos de camaradería. Es así que Lapadula se animó a realizar un trend de baile muy popular en Tik Tok.

Junto a sus amigos de equipo realizaron la coreografía de la parodia del tema “I just called to say I love you” de Stevie Wonder. El ítaloperuano se divirtió junto a sus compañeros pero algo no salió bien y es que el colombiano Andrés Tello tapó los divertidos pasos del ‘bambino’.

En el video Gianluca Lapadula sale en la parte de atrás pero se divierte al igual que los chicos realizando este popular baile de moda.

