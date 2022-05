En Benevento todos han terminado con los nervios de punta y cuando los ‘Play Off’ están a la vuelta de la esquina el presidente del club, Oreste Vigorito, ha pegado un fuerte llamado de atención a toda la comunidad del cuadro ‘Brujo’ y no ha dejado pasar el momento para dirigirle una frase polémica a Gianluca Lapadula, quien regresó con gol la fecha pasada en la Serie B.

El titular de los ‘Brujos’ fue entrevistado por el portal deportivo de la región, ‘Campania in gol’, donde pidió el apoyo de los hinchas para que no pierdan las esperanzas en el equipo. “ Entiendo la reacción de los aficionados, porque el primer objetivo no se logró, pero estamos los playoffs disputando regresar a la Serie A y no el descenso ”, comentó Oreste Vigorito.

El presidente del club espera que este viernes ante Ascoli la afición muestre más entusiasmo que en el último duelo, donde Gianluca Lapadula anotó un gol que fue poco celebrado por los hinchas. “ Me gustaría que el público se mantuviera cerca. En otra ciudad celebrarían esta posibilidad, parecemos salidos de un funeral, espero que despierten y alienten al equipo ”, exhortó Vigorito.

Presidente de Benevento pide apoyo para Play Off en la Serie B (@campaniaingo)

Oreste Vigorito a Lapadula: “Que recuerde que vive y gana en Benevento”

Los periodistas le consultaron sobre la reaparición con gol de Gianluca Lapadula y titular del club dejó una frase provocadora para el ‘Bambino de los Andes’. “ ¿Lapadula? Es un jugador muy valioso, esperamos que recuerde que vive y gana en Benevento ”, aseveró el presidente de la instituciómn, dejando entrever que el jugador deje en segundo plano sus disputas con Fabio Caserta como se evidenció evidente durante el duelo ante el SPAL.

Gianluca Lapadula regresó con gol a Benevento (Video: YouTube)

Gianluca Lapadula ¿Cuándo vuelve jugar Benevento?

Benevento en el puesto siete de la Serie B vuelve a jugar este viernes 13 de mayo cuando tenga que enfrentar en calidad de visita al Ascoli (6°) en un partido único correspondiente a los cuartos de final de los ‘Play Off’. El encuentro fue programado para la 1:30 p.m., (Hora peruana) en el Estadio Cino e Lillo Del Duca, de la ciudad de Marcas. Mientras que el sábado 14 se disputará el otro duelo correspondiente a esta etapa entre Brescia (5°) y Perugia (8°) cada ganador avanzará a la próxima fase.

De superar al Ascoli, Benevento enfrentaría en duelos de ida y vuelta a Pisa, tercero en la tabla, el próximo martes 17 de mayo y el sábado 21. Mientras que el que resulte ganador del cruce que protagonizarán Brescia y Perugia se enfrentará a Monza, el cuarto de la clasificación, el miércoles 18 y el domingo 22.

Los ganadores de ambas ‘semis’ pelearán por subir a la máxima categoría en dos encuentros que están pactados para el jueves 26 de mayo y el domingo 29.

