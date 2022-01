Novedades con relación a Gianluca Lapadula y su futuro en Italia. Este miércoles, Benevento presentó la lista de convocados sin el delantero nacional. Entonces surgió la pregunta: ¿qué pasó con el ‘Bambino? La respuesta inmediata la tuvo el técnico Fabio Caserta, quien sorprendió con la revelación sobre el ‘9′.

“Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento”, adelantó el estratega en la conferencia de prensa durante la antesala del compromiso ante Monza que marcará la vuelta de la Serie B tras el parón por fiestas de fin de año.

Enseguida, Caserta desveló que Lapadula solicitó no ser considerado para el partido que será este jueves por la jornada 18 del torneo de ascenso. “Le repetí la pregunta a los pocos días y me dijo que hubiera preferido no salir al campo contra el Monza”, sostuvo el DT con relación al hombre de la selección peruana.

En ese contexto, el técnico de los brujos deja el caso en manos del alto mando y, al mismo tiempo, señaló sus sensaciones sobre la decisión ‘Lapagol’. “La compañía aclarará la situación en los próximos días. Respeto las elecciones de todos, incluso cuando no las comparto”, concluyó el preparador de 43 años.

Lapadula se convirtió en el jugador más importante de Benevento en la ruta por volver a la máxima categoría en Italia. El atacante de la Blanquirroja marcó un total de 10 tantos en el campeonato y se marchó al descanso liderando la tabla de artilleros. De agregado, el ‘9′ brindó cuatro asistencias.

La decisión del futbolista de la selección peruana llega en un momento de gran expectativa para los hinchas de su equipo. Actualmente, los de Caserta se ubican en la quinta casilla con 31 puntos, pero una victoria frente a Monza les pondría en el segundo lugar, uno de los lugares que otorga el pase directo a la Serie A.