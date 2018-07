Gianluigi Buffon fue presentado en PSG: "Nadie me ha dicho que seré titular, conquistaré mi puesto"

"Nunca nadie me ha dicho 'a priori' que iba a ser titular", aseguró este lunes Gianluigi Buffon , nuevo arquero del PSG , campeón de la Ligue 1 de fútbol francesa, durante su presentación a la prensa.



"Siempre fui titular en el Parma, en la Juve y en la selección italiana, pero nunca nadie me ha dicho 'a priori' que iba a ser titular", declaró Gianluigi Buffon , de 40 años, indicando asimismo que el cuerpo técnico no le había asegurado la condición de número 1 en esta temporada.



"Siempre fui un jugador que conquistó su titularidad sobre el terreno de juego", continuó Gianluigi Buffon , quien tendrá que lidiar con la competencia del francés Alphonse Areola y el alemán Kevin Trapp, ambos internacionales.

"Estoy seguro que a mis 40 años mantengo una excelente forma física y mental, y sé que cuándo hay necesidad de lograr objetivos importantes (en un club), hace falta la ayuda de todo el mundo. Todos tendremos minutos durante la temporada, haré todo lo posible para poner a los demás en las mejores condiciones. Quiero mostrar que soy un gran arquero y estoy seguro de que lo haré", añadió Gianluigi Buffon .



"Me voy a convertir en un mejor arquero porque voy a conocer una nueva forma de trabajar, una nueva cultura y conocer gente: no podía decir que no", concluyó el italiano.



El PSG cuenta ahora con cinco jugadores con contrato en vigor para el puesto de arquero (Buffon, Areola, Trapp, Descamps y Cibois). Después de haber disfrutado la última temporada de la condición de titular, Areola, actualmente en el Mundial con la selección de Francia, ya declaró que no desea encontrarse en el banquillo cuando se inicie el campeonato.