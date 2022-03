La polémica del encuentro entre Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 llegó en los minutos finales del encuentro cuando un disparo de larga distancia de Miguel Trauco fue controlado por el portero Rochet pero pareció ingresar con todo y balón al arco.

TE VA A INTERESAR | Markarián se incomodó con Silvio Valencia en plena entrevista: “¡No voy a contestarle más!”

La controversia llegó cuando el árbitro, Anderson Daronco, decidió no acudir al VAR para determinar si el esférico cruzó al 100% la línea de gol. Las imágenes de la transmisión televisiva internacional dejaban la sensación de que fue gol pero no se podía determinar a ciencia cierta.

Sin embargo, varios minutos después del partido, América Televisión publicó una imagen de captura de video, de una cámara instalada precisamente en la línea de fondo. En dicha instantánea se ve que el esférico cruza la línea en la totalidad de su circunferencia.

“Esa foto es tomada del video, si esta foto existe, es porque el video existe y entró, es gol, es un escándalo y el VAR no sirve. Tienen que reclamar”, exclamó un exaltado Richard de la Piedra.

¡La prueba definitiva! Imagen demostraría que sí entró el balón en el gol de Perú a Uruguay | VIDEO: América TV

Alexander Callens sobre Perú vs. Uruguay: “Nos han robado”

El Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 terminó con una polémica de talla mundial. Un remate de larga distancia de Miguel Trauco terminó en las manos del portero Rochet que pareció ingresar con balón y todo al arco.

En ese sentido, Alexander Callens expresó toda su indignación luego de terminado el partido. En declaraciones a Movistar Deportes, no dudó en tildar de ‘robo’ lo que había sucedido.

“Le dije que lo revise y me dijo que sí lo revisó. Toda la gente dice que es gol, ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente, nos han robado, es un robo. Lo tiene que llamar el VAR, en un partido de esta magnitud, no puede pasar esto”, señaló Callens.

Callens sobre polémica del Perú vs. Uruguay (Fuente: Movistar Deportes)