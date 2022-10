El 19 de octubre del 2022 será siempre una fecha especial para Bruno Portugal. ¿La razón? Haber anotado su primer gol en Primera División. Este miércoles, el jugador de Melgar infló por primera vez la red rival en el fútbol profesional, en partido ante Sport Boys, por la jornada 17 del Torneo Clausura de Liga 1.

El delantero de 19 años fue suplente en el Estadio Monumental de la UNSA y su oportunidad de jugar llegó al minuto 75, cuando reemplazó a Freddy Oncoy. Cinco minutos más tarde, Portugal definió de cabeza, luego de un centro de Nicolás Figueroa, y colocó el 2-0 parcial.

Bruno Portugal, vale decir, jugó ante Sport Boys su primer partido con el equipo profesional de Melgar en lo que va del año. Ya en el 2021, el atacante había hecho su debut oficial, en juego ante Carlos A. Mannucci, el 16 de mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Gol de Bruno Portugal para el 2-0 de Melgar vs. Sport Boys. (Video: GOLPERU)

“Espero que me den minutos. Vengo con confianza. Ya depende del profesor que me ponga en lista o no. Estoy feliz de estar acá y de poder aportar al equipo. Mi objetivo es tener partidos en el equipo mayor”, confesó hace unos días Portugal, para el canal oficial de Melgar.

Melgar goleó a Sport Boys

Además de Portugal -que formó parte de la selección peruana que participó en los Juegos Suramericanos Asunción 2022-, en Melgar anotó Luis Iberico (54′ y 88′). El delantero firmó un doblete y ayudó a que el cuadro arequipeño consiga un importante triunfo en el Torneo Clausura.