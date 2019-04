Cristiano Ronaldo provocó gol de Juventus: Pique trepidante e inalcanzable que valió el título de Serie A

Cristiano Ronaldo y su velocidad trepidante provocó el segundo gol de los Bianconeros en el partido Juventus vs Fiorentina por la fecha 33 de la Serie A, que se disputó en el Allianz Arena y le valió el triunfo para alcanzar el título del fútbol italiano.



Cristiano Ronaldo fue protagonista del triunfo de Juventus. CR7 gestó la jugada del segundo gol, que le valió el triunfo a los Bianconeros y el título de la Serie A por octava vez seguida y la número 35 en la historia.



Cristiano Ronaldo hizo gala de su pique a toda velocidad para superar con holgura su marca que no pudo ni controlar ni alcarzar al atacante portugués.



Cristiano Ronaldo llegó a la línea de meta y al notar que no tenía ángulo decidió ceder la pelota al centro del área chica, pero en el trayecto el rival Pezzella la interceptó y marcó en propio arco.

Juventus vs Fiorentina: Gol en contra de Pezzella (Video: ESPN)

