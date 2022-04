Pese a la mínima diferencia en La Bombonera a poco del final, la victoria de Boca Juniors sobre Always Ready no corría peligro. No obstante, en una de las últimas jugadas, el ‘Xeneize’ consiguió ampliar la ventaja en el partido por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Al minuto 6 del tiempo añadido en el complemento, el paraguayo Óscar Romero mandó un centro desde la esquina y, en el área, Darío Benedetto se elevó y cabeceó, venciendo así la resistencia del arquero Arnaldo Giménez y firmando el 2-0, a la postre el resultado final.

El que se encargó de abrir la cuenta fue el mismo ‘Pipa’, que estuvo atento en el área y definió de zurda, luego de una buena asistencia de Exequiel Zeballos. Ese gol se produjo al minuto 25 de la primera parte.

Primer triunfo de Boca

El argentino Boca Juniors se impuso por 2-0 (parcial 1-0) al boliviano Always Ready, en un partido por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2022 jugado este martes en el estadio La Bombonera en Buenos Aires.

Always Ready, vale decir, jugó gran parte del encuentro con diez jugadores por la expulsión de Rodrigo Ramallo (44′), que vio la tarjeta roja directa por una falta antideportiva en contra de Frank Fabra.

La segunda fecha del Grupo E se completará con el duelo entre el brasileño Corinthians y el colombiano Deportivo Cali.

En la tercera jornada, Boca, de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, visitará el 26 de abril a Corinthians, y dos días después Always Ready recibirá a Deportivo Cali.

Con información de AFP.