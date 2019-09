¡LA EMPUJÓ DE PECHO! Jordan Morris anota este gol de lujo en el Uruguay vs Estados Unidos |VIDEO

La selección de Estados Unidos encontró esa pelota que buscó todos el partido y no fue en los pies de ningún jugador, sino en el pecho de Jordan Morris que tuvo que apelar a este recurso para igualar el marcador ante la aguerrida selección de Uruguay en el amistosos disputado en Missouri.



La selección de Uruguay se encargó de abrir el marcador por intermedio de Brian Rodríguez (50') la esperanza de la Cleste con una definición que no hizo extrañar a Luis suarez ni a Edinson Cavani.



Pero las ' Barras y las estrellas' necesitaban limpiarse la cara después de la derrota ante México y sobre los 79 una jugada extraña donde la zaga charrúa no pudo tuvo efectividad en despejar un centro de Tyler Boyd este llegó limpio hasta Jordan Morris y este para vencer a Fernando Muslera solo tuvo que poner el pecho y empujar el balón dentro del arco charrúa.

Gol de los Estados Unidos (Fuente Univisión)