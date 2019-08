Gol de Chelsea: Así fue el tanto de Jorginho ante Liverpool por la Supercopa de Europa

Jorginho marcó el segundo gol de los Blues en el partido Liverpool vs Chelsea por la Supercopa de Europa, que se disputó en el estadio Vodafone Park de Estanbul.



En una jugada polémica, el portero Adrián de Liverpool trabó al atacante Abraham dentro del área y la árbitra francesa Stéphanie Frappart cobró penal.



Al instante, los reclamos pidieron la revisión del VAR, sin embargo, la decisión no cambió y Jorginho decidió ejecutar el disparo de los doce pasos.



Jorginho no se equivocó y cambió penal por gol, a los 101 minutos del partido que se prolongó al tiempo suplementario. El volante anotó el 2-2 que permitió forzar la definición por penales.

Chelsea vs Liverpool: Gol de Jorginho (Video: ESPN 2)

