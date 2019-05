GOL de Kevin Quevedo pone el descuento en el Alianza Lima vs Alianza Universidad |VIDEO

No había que bajar los brazos y Kevin Quevedo tiene clara esa indicación. El delantero de Alianza Lima logró anotar el descuento de un partido que parecía perdido ante Alianza Universidad, pero el tiempo no le alcanzaría para equiparar el marcador.



Alianza Lima sufría la buena tarde de un ex blanquiazuil, el colombiano Lionard Pajoy quien castigó a los victorianos en dos oportunidades primero sobre los 48' y después cerca de los 80 minutos.

Víctor Reyes, técnico de los íntimos, pedía mayor profundidad de Kevin Quevedo, hasta que el joven delantero logró pisar el área huanuqueña, sobre los 90 minutos, superó a sus marcador y sacó el remate para vencer a Diego Morales. Pero los 4 minutos de tiempo adicional que daría el juez, Edwin Ordoñez, no sería suficiente para emparejar la cuenta.

Alianza Lima vs Alianza Universidad: Gol de Kevin Quevedo (Video: Facebook Live)