Como mamita no hay nadie. Eso lo sabe Gustavo Dulanto el zaguero de Sheriff Tiraspol que en una charla para ‘La Fe de Cuto’ reveló la estrecha relación con su madre, Giannina Sanguinetti, apellido que lleva en su camiseta y, bajo juramento, no pudo negar que sufre de ‘Mamitis’ para sorpresa de todos, incluida su esposa.

“Juego con el apellido Sanguinetti por mi vieja. Ella a estado en todo momento, mi papá también, pero a su forma. Todos los amigos de mi categoría saben que mi mamá era mi chofer, todos me llamaban para que los jale para ir a Campo Mar”, contó Gustavo Dulanto sobre la importancia de su mamá en sus inicios.

“Teníamos una combi para 8 personas y entrabamos 16 chicos. Ella me ha llevado a entrenar hasta cuando estaba grande, en la Reserva de la ‘U’. En un momento tuve que decirle: ‘Mamá yo voy solo, chapo mi ‘Maleño’ en el Puente Atocongo y llego’. Le rogué tanto hasta que aceptó. Imagínate, todo grandazo, tatuado y mi mamá llevándome a entrenar”, recuerda el zaguero a su madre leyendo periódicos y revistas hasta que terminara su entrenamiento.

Gustavo Dulanto recuerda que su mama lo llevó a entrenar hasta la reserva de la 'U' (Foto: @gdulanto13)

Gustavo Dulanto: “En el colegio me quisieron vacilar por los ‘piquitos’”

Pero la cercanía y el amor por mamá también se daba fuera de las canchas. “En el colegio también yo me despedía de mi mamá con beso en la boca, hasta los 18 años, su piquito y hasta ahora también, cuando me despido. Mi mujer me mira, pero hasta al ‘Pocho’ le doy su piquito. Estaba grandazo en el colegio y le decía: ‘Chau papá’ y le daba su piquito”, rememora con una sonrisa.

“Son costumbres, pero yo no me palteaba. Un día entro al salón y uno quiso vacilarme. ‘¿Qué estás diciendo?’, le dije y le enseñé el ‘matamoscas’. Yo sufro de mamitis”, reconoció el espigado defensor.

Gustavo Dulanto reconoce que sus costumbres sorprenden a su esposa (Foto: @gdulanto13)

Gustavo Dulanto: “Mi mamá compite con mi esposa, hay rivalidad”

Este apego del zaguero a doña Giannina Sanguinetti representó un momento incómodo en su relación conyugal. “A veces compite con mi señora, me quiere preparar el desayuno y todo. Cuando llegó aquí siento que hay esas rivalidades. A veces mi mujer se va a Ica, ese día mi mamá lo manda al ‘Pocho’ a dormir a otro cuarto y yo duermo con mi mamá”, cuenta con ternura Dulanto.

Alfonso Dulanto, padre de Gustavo, desde una esquina mueve la cabeza como afirmando cada una de las palabras de su primogénito. “Al ‘Pocho’ lo amo también, y en la calle todos me llaman por su apellido: ‘Habla, Dulanto’. Yo la miro a mi a mi mujer y le digo: ‘Por las huev… juego con Sanguinetti”, cuenta y suelta una carcajada.

Gustavo Dulanto sueña con la selección peruana

La selección peruana es una tarea pendiente para Gustavo Dulanto que espera con paciencia su momento para ponerse la franja en el pecho como lo hizo su padre. “Hablé con el profesor bonillo antes del partido con Bolivia y con Venezuela y que me estaban siguiendo y me dijo que estuviera atento a la lista de convocados. Mi idea es que vamos a llegar”, dijo con ilusión

TE PUEDE INTERESAR