Harry Kane y su increíble transformación que lo convirtió en la estrella y goleardor del Tottenham [FOTOS]

Harry Kane disputará con el Tottenham este martes 13 de febrero los octavos de final de la Champions League ante la Juventus. El jugador inglés es la estrella indiscutible del equipo que sueña llegar por primera vez a una final del torneo europeo de clubes más popular del mundo.



Pero, Harry Kane no la tuvo fácil en su camino hacia la gloria. De niño era diferente a los otros. Unos kilos de más estuvieron a punto de truncar su carrera y sus ilusiones de llegar a convertirse en alguien como David Beckham u otros jugadores a los que admiraba.



La primera pared que Harry Kane debió derrumbar fue la del Arsenal, equipo que lo anuló de sus canteras por presentar un leve sobrepeso. "Era regordete, no muy atlético y nos equivocamos. Pero incluso el Tottenham lo ha cedido tres o cuatro veces a divisiones inferiores. Pero con su determinación se está labrando una gran carrera. Y se lo merece", confesó Liam Brady, ex coordinador de menores del Arsenal, quien concedió una entrevista al diario italiano "Corriete della Sera".

Harry Kane, tras ser rechazado por el Arsenal, se unió al Watford F. C., donde pasó los siguientes dos años, antes de fichar por Tottenham Hotspur, donde debutó en el primer equipo en el 2011 frente al a Heart of Midlothian y donde se falló un penal. Tras este debut, el llamado 'caballero inglés' ha paseado por diversos equipos, pues a los 'spurs' no les convencía del todo el talento del jugador.



Harry Kane era un buen proyecto, pero nadie pensó que se convertiría en una estrella. Luka Modric, Gareth Bale y Rafael van der Vaart, sus compañeros en ese entonces, han confesado que no le tenían mucha fe. Ni tampoco el club. Para la siguiente temporada empezaron a mandarlo a préstamo una y otra vez.

Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester pasaron en apenas tres años. Temporadas de gloria ocasional, de uno que otro gol, de lesiones feas y de frustraciones. Finalmente, Harry Kane se terminó quedando en el Tottenham en 2013 solo porque la dirigencia no pudo fichar otro delantero.



“No voy a nombrar a nadie, pero no fue una sola persona del club, eran varios quienes querían desprenderse de él, algo que jamás hubiese permitido”, contó Tim Sheerwood, el técnico que empezó a darle minutos a Harry Kane en el Tottenham.

No bebe alcohol, no va a discotecas y juega golf en sus tiempos libres. Flemático, siempre mide sus palabras y su engominado pelo rubio no se despeina ni cuando salta a cabecear. Harry Kane parece un anticuado que nada tiene que ver con la excentricidad de las grandes estrellas.



A partir del 2015 los ojos del mundo se posaban sobre él. Harry Kane se convirtió en el goleador absoluto de la Premier League y desde ese momento cada vez que salta a la cancha no hay espacio en el estadio del Tottenham que no coree su nombre.



En la temporada 2016-17, Harry Kane fue nuevamente el máximo goleador con 29 goles por encima de Romelu Lukaku y Alexis Sanchez El 18 de mayo marcó su primer poker como profesional en la goleada 6 a 1 como visitantes en casa del reciente campeón el Leicester City.



“Yo también fui un fan y si alguno aparece inesperadamente y mete 31 goles en una temporada, pensaría ¿lo volverá a hacer? Tengo mucha confianza en mí mismo y creo que volverá a suceder. Creo que solo seré mejor y mejor. Es lo que hacen los grandes jugadores, no aflojan con nada”, dijo Harry Kane cuando la prensa inglesa le preguntó sobre si volvería a ser goleador de la Premier League y vaya que lo hizo y con creces.