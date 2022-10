El ‘Pirata’ se robó todo el show. Hernán Barcos se convirtió en el jugador del partido en el estadio ‘Ciudad de Cumaná’, no solo por anotar el gol del triunfo de Alianza Lima ante Ayacucho FC, sino por pararse bajo los tres palos y demostrar todo su talento como arquero en los últimos minutos del partido que lo devolvió a la punta del campeonato finalizada la jornada 18 del Torneo Clausura.

El argentino extendió los minutos con la intención de ‘enfríar’ a sus los rivales y lo hizo pidiendo un par de guantes a su medida al utilero del equipo, en medio de los reclamos de los ayacuchanos. El goleador que conoce cada centímetro del área, se encargó de ordenar a su defensa y con largos pelotazos alejar los rivales de zona.

Pero cuando el balón se acercó a sus tres palos Hernan Barcos no dudó en salir a cortar el peligro como a los 90′+8 cuando lanzaron un pase filtrado hasta el área del ‘Pirata’, quien salió a cortar y cuando parecía que embolsaría la pelota en sus manos, se ‘lanzó a la piscina’ para que el balón se vaya fuera del campo y se genere un ‘saque de meta’.

Hernán Barcos se roba el show con este vieja finta de arquero Ayacucho (video: GOLPERU)

Los compañeros soltaron risas por la pícara jugada del argentino que también fue aplaudida por Guillermo Salas a un costado del campo y por su propio compañeros Ángelo Campos quien había salido expulsado y seguía sus acciones desde de la boca del túnel y rodeado por la policía nacional que resguardaba el espectáculo.

Hernán Barcos: “Siempre me gustó atajar”

Pero no solo fue esa jugada, pues luego el improvisado guardameta fue exigido con un centro pasado que descolgó con mucho oficio y embolsó el balón, se estiró en el piso y luego consumió más minutos para sacarla larga y esperar el pitazo final del juez del partido.

“ Siempre me gustó atajar, pero no hay que salir ayudar en lo que uno pueda, me gusta salir y por eso me tuve confianza y salí con la idea de ayudar al equipo. Ahora el próximo domingo con todo el respeto para ADT pero debemos de hacer respetar la casa y ganar el Clausura ”, expresó Hernán Barcos sobre el final del partido.

Alianza Lima vs Ayacucho FC: LA PREVIA

Luego de vencer 2-0 a Binacional (aprovechando la derrota de Sporting Cristal ante Grau), los íntimos tomaron la punta a dos fechas del final del campeonato y dependen de sí mismos para ganar el Clausura. El principal escollo es esta visita al Ciudad de Cumaná, una plaza donde no ganan desde el 2018.

Por su parte, Ayacucho FC. se encuentra en zona de revalidación con la esperanza que se ratifique la sanción a Sport Boys. Si eso sucede, necesitan ganarle a Alianza Lima en casa para tentar la salvación directa y mantenerse en la Liga 1.