Hernán Barcos el hombre más importante de Alianza Lima ha hecho saltar las alertas en todo Matute la imagen del goleador en camilla abandonando el campo, no solo asustó a los hinchas, sino hasta el propio Guillermo Salas, entrenador victoriano, quien lo confesó después del partido.

Lugo de ser ayudado por sus compañeros a la hora de caminar, logró reincorporarse para celebrar junto al resto del grupo haber conseguido el trofeo del Torneo Clausura. “Espero estar bien, siento un dolor en la espalda, es como un espasmo en la cintura, algo así, que espero no me traiga mayores problemas ”, dijo con mucha confianza el argentino.

El ‘Pirata’ reconoció que buscó resistir un poco el dolor para no salir de la cancha. “ Sí es verdad no me gusta salir, traté de continuar, pero después me di cuanta cuando me la quiso dar Jairo, le dije: no me la des, porque no podía ni correr. Entonces estaba más perjudicando que ayudar ”, explicó sobre su salida.

Hernan Barcos habla sobre su lesión en la cadera (GOLPERU)

Hernan Barcos sobre final: “Como sea voy a estar”

El argentino no puso, ni un segundo, en duda su presencia en la primera final. “ Como sea voy a estar, voy a estar a disposición y trabajar mucho estos días para llegar a ciento por ciento ”, añadió.

“Este Clausura ha sido hermoso, impensado por momentos, hicimos un gran trabajos cuerpo técnico, los dirigentes los hincha y eso Alianza Lima”, agregó.

En cuento a su continuidad para la temporada 2023 el argentino se mostró confiado en lograr un año más de contrato en el cuadro victoriano. “Dios quera que sí estamos trabajando para eso y ojalá se me pueda dar”, finalizó.

¿En qué minuto salió Hernán Barcos del campo?

Al minuto 41, el ‘Pirata’ dejó el campo entre aplausos, aquejado por el intenso dolor cerca de la zona baja de la espalda. Si bien en un inicio Barcos intentó seguir jugando, se decidió reemplazarlo y el elegido por el entrenador ‘Chicho’ Salas fue Óscar Pinto.

La lesión sufrida por Barcos se dio luego de un mano a mano que falló ante el portero Ignacio Barrios. Desde ya, hay preocupación en Alianza Lima pensando en los playoffs finales por el título nacional del fútbol peruano.

Alianza Lima venció 2-0 a ADT de Tarma

Alianza Lima logró proclamase campeón del Torneo Clausura 2022 al vencer 2-0 a ADT de Tarma a por la jornada 19 del campeonato en el Estadio Alejandro Villanueva. Hernán Barcos y Pablo Míguez se ncargaron de marcar los goles íntimos. Ahora los ‘blanquiazules’ deberán esperar al ganador de las semifinales entre Sporting Cristal y Melgar de Arequipa .