Hernán Barcos disfruta de sus vacaciones en las paradisíacas playas de Turquía y lo hacen en compañía de la inseparable nana de su hijo, la peruana Maria Allcca, quien acompañó a la familia no solo a Paracas, Jamaica, sino que ahora está en las hermosas playas de Turquía acompañando al argentino y en una conexión con el programa ‘América Hoy’ contó los buenos gestos del jugador de Alianza Lima y su familia.

“ Estoy emocionada, feliz, me gusta todo lo que estamos viviendo, llevan para a todos lados a lugares hermosos agradecida estoy . Mis jefes, la señora Guili y el señor Hernán, me tratan como familia. Muchos me dicen seguro que te llevan y te dejan con el bebé, pero no es así. A mí no me dejan, me llevan a donde van ”, contó la empleada del hogar del ‘Pirata’.

La nana del ‘Pirata’ también apuntó un detalle sobre la calidad de ser humano del jugador. “ Si van a tomar desayuno o van almorzar, voy con ellos. Si van a comer un helado me compran a mí, es increíble. Gracias a Dios. Yo quería que la gente sepa, porque no hay personas como ellos, nunca encontré personas así, son únicos ”, reveló María Allcca desde Taylor Bay.

Nana de Hernán Barcos habla desde playas turcas (America HOY)

Hernán Barcos: “Me tocó no tener para almorzar”

Hernán Barcos, también confesó que no siempre estuvo en posición de tener unas lujosas vacaciones y que cuando era niño no tenía para almorzar “ A mí me tocó estar en el otro lado, no tener para almorzar. Mi mamá decía que los que comían dos huevos les hacía mal, pero era porque nos podía dar uno solo y hasta los quince pensé que dos huevos me hacían mal. Entonces, el día que uno pierda esa humildad, deja de ser uno ”, reflexionó.

Hernán Barcos lleva a nana de su hijo de vacaiones a todos lados (Foto: @barcos)

“ Yo siempre digo que el jugador de fútbol tiene la imagen y debe no solamente conseguir cosas para uno, sino para los demás. No siempre poniendo dinero, también gestionando se consiguen cosas, tenemos un alcance más amplio que una persona normal ”, dijo el jugador de Alianza Lima que hace un año regaló un departamento a esta peruana que se ha ganado el cariño de su hijo y de toda su familia.

Hernán Barcos arregla renovación con Alianza Lima

El goleador mas querido de Alianza Lima en los dos últimos años, Hernán Barcos, y ganador del anillo de la Liga1 como mejor jugador del 2022, calmó la ansiedad de los hinchas y adelantó que su renovación con el cuadro blanquiazul se encontraría a solo una firma de la oficialización.

“ Todavía no he firmado. No ha sido oficial, pero ya estamos en negociación, en el final de la negociación y si Dios quiere, el 2023 estamos todos juntos de nuevo ”. comentó ‘El Pirata’ en una entrevista para GOLPERÚ.