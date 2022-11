Hernán Barcos, el goleador de Alianza Lima regresó a los entrenamientos, pero la sonrisa no ha sido completa para Guillermo Salas y sus asistentes que al parecer no han visto al popular ‘Pirata’ al ciento por ciento de sus capacidades y por tal motivo habría tomado una complicada decisión de cara a la primera final de este miércoles en el estadio de la UNSA para enfrentar a Melgar de Arequipa.

“ Hernán Barcos pisó pelota ayer (lunes), como les dije en su momento, pese a que alguien me dijo que lo haría el sábado. ‘No compadrito el lunes’ y ayer pisó pelota el ‘Pirata’, que no va arrancar, s ellos digo en este momento, no va a arrancar ante Melgar en Arequipa ”, dijo el ‘Tigrillo’, Carlos Alberto Navarro, en PBO Noticias.

El ‘Pirata’ no tuvo problemas en atender a la prensa y calmar los nervios de los hinchas aliancistas aclarado sus problemas de salud. “ Estamos bien esperando llegar al ciento por ciento, pero trabajando bien y feliz. Gracias a Dios ya paso el dolor, ya estoy bien y claro que viajo a Arequipa ”, contó.

Hernán Barcos: “En la altura es más compicado, pero no hay excusas”

Para el atacante argentino disputar este tipo de partidos requiere una mentalidad fuerte. “Tenemos a un rival difícil, sabíamos que cualquiera que pasara iba a ser así, va a ser una linda final, con un gran espectáculo para todos. En una final no hay excusas, hay que jugarla como tal y nosotros tenemos que salir a ganarla, independientemente que ellos lleguen con más ritmo o más cansados”, expresó el líder de los íntimos.

Para el goleador de Alianza Lima el partido en la altura arequipeña significará replantear el esquema y un sacrificio extra para sus compañeros. “ Obviamente, Jugar en la altura es un poco más complicado , se va a jugar de otra manera, a diferencia de jugar en casa, pero vamos a hacer un partido inteligente para traer un buen resultado ”, se sinceró.

Pero lo que más causó molestia en el delantero argentino fue la disposición del club mistiano en no permitir que el duelo de este miércoles se juegue con ambas hinchadas en las tribunas. “ No me parece normal, la final debería tener los dos públicos para que sea un lindo espectáculo para todos ”, finalizó.

Chicho Salas: “En una final no hay cansancio ni favoritos”

Por su parte, Guillermo Salas conocedor y ganador de finales contó como se encaran estos partidos especiales. “ Todas las finales son distintas hay que jugarlas y ganarlas. Para mí, todas las finales son así, no hay favoritos y nos hay cansancio son así, guerras y partidos por disputar ”, expresó.