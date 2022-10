Hernán Barcos, en 17 minutos del Alianza Lima vs. ADT, otorgó la primera alegría para la hinchada que llegó al estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, el delantero pasó de la emoción a la preocupación en poco tiempo, pues sintió una molestia que le complicó seguir en la cancha y fue reemplazado sobre los 41′.

MIRA TAMBIÉN: Lavandeira no pudo contener la emoción y Hernán Barcos tuvo un tierno gesto [FOTO]

Entonces, en medio de la celebración por conquistar título del Torneo Clausura, el ‘Pirata’ se dirigió a los hinchas sobre lo que viene. Los blanquiazules disputarán las finales (ida y vuelta) de la temporada 2022 de la Liga 1. Y a días de aquello compromisos, el goleador prometió que se esforzará para llegar en buenas condiciones.

“ Como sea voy a estar a disposición. Trabajaré estos días para llegar al 100 por ciento al 9 de noviembre ”, adelantó el artillero de los íntimos. “Espero estar bien. Estoy con dolor en la espalda, pero es un espasmo en la cintura, algo así. Deseo que no me traiga mayores problemas”, detalló sobre la molestia.

De otro lado, tal como se pudo ver en el choque frente a los tarmeños, Barcos sufrió la molestia física, recibió atención médica, pero volvió a la cancha. Hernán intentó todo lo que pudo para concluir las acciones, aunque llegó un momento en el que sintió que no era capaz de ayudar a sus compañeros.

“No me gusta salir. Traté de continuar, pero cuando me la quiso dar Jairo (Concha), le dijo que no porque no podía ni correr. Estaba perjudicando, más que ayudando”, manifestó el delantero en la charla con Gol Perú.

En otro momento, el atacante describió cómo ha vivido estas jornadas que dejaron al equipo como ganador del Clausura. “Todo esto fue hermoso, difícil, impensado por momentos, pero hicimos un gran trabajo nosotros, el comando técnico, los hinchas. Todos juntos porque eso es Alianza Lima”, sostuvo.

En el cierre, pensando en la temporada 2023, Barcos anticipó que hay diálogo para seguir vistiendo la camiseta blanquiazul. “Dios quiera que sí. Estamos trabajando para eso y ojalá se pueda dar”, cerró.