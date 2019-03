Hernán 'Bolillo' Gómez: Con esta frase puso el parche a su actuación de Ecuador en Copa América |VIDEO

Sabe que la tarde se le hace noche. Hernán Darío Gómez , entrenador de la selección de Ecuador , regresó a Quito en medio de un clima agitado por el mal funcionamiento de la 'Tricolor' en los dos últimos amistosos con derrota ante Estados Unidos y empate ante Honduras.



A pocas semanas del inicio de la Copa América , el popular 'Bolillo' aseguró que que afrontará el compromiso con algunos cambios y que no le exijan resultados, pues la meta de su contrato específicamente es llegar a Qatar 2022 y no ganar la competencia que empieza en junio.



"Ya le dije a los muchachos que puede haber algunos que no vayan a Brasil y otros que vayan también jugarán las Eliminatorias, La gente se preocupa y yo les digo mi contrato es por las Eliminatorias a Qatar, no para jugar la Copa América, así que mucha gente puede ir bajándose de ese bus. ¿Qué? ¿La Copa América me la van a cobrar a mí? nooo.", dijo el DT de la Selección de Ecuador, quien desea 'cubrirse las espaldas' ante un posible fracaso en el torneo continental.



'Bolillo' Gómez puso el parche sobre su participación en la Copa América.

El 'Bolillo' ha sumado ocho partidos con la selección de Ecuador en los que ha ganado 4 empató 2 y ha perdidos en dos ocasiones, sin embargo es la falta de efectividad lo que le reclama la prensa al entrenador que ya ha logrado una clasificación de la 'Tricolor' al mundial de Corea-Japón del 2002, hoy la meta es repetir su logro después de 2'0 años en Qatar 2022.