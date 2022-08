Argentinos Juniors venció (2-0) a Unión de Santa Fe y así, volvió al triunfo luego de dos fechas en la Liga Profesional. Ávalos se convirtió en la figura al anotar un doblete, aunque las cámaras no se centraron en él sino en una curiosa escena entre un hincha del ‘Bicho Colorado’ y el DT Gabriel Milito.

Cuando el partido iba 1-0, el ‘Tatengue’ metió a hombres en la ofensiva para buscar el empate por lo que un fanático del ‘Tifón del Boyacá' comenzó a pedir a gritos sustituciones al entrenador.

El simpatizante, que se encontraba cerca al director técnico, le solicitaba cambios en el mediocampo para controlar los avances del rival. Al escuchar las constantes exclamaciones, Milito se dio vuelta y le preguntó quién quería que ingresara.

“Un volante”, respondió el hincha. Al instante, el ‘Mariscal’ contestó: “Sí, pero a quién”. Luego de algunos minutos, el DT de Argentinos Juniors hizo ingresar a Alan Rodríguez y Nicolás Raniero.

Luego, en conferencia de prensa, Milito explicó el divertido momento. “Estamos en democracia, libertad total. Me reclamaba que ponga un volante y le dije que coincidía. El tema era a quién metía. Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego. No me dio un nombre, un volante me dijo nada más. Si, ya sé. Pero a quién”, señaló.

“Esa decisión a veces te lleva uno o dos minutos y la gente quiere todo ya, ya, ya. Pusimos de volante a Nicolás y después del cambio no me gritó más. Así que por ahí le gustó el cambio. Pero putearme, no me puteó”, mencionó.

Desde la tribuna aportan y Milito escucha 😂@PasoAPaso pic.twitter.com/j7JcDgvnfg — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2022