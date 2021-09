Más de 500 fanáticos del club inglés Oldham Athletic FC realizaron un plantón en los exteriores del estadio Boundary Park para manifestar en contra de los malos manejos de la dirigencia de los ‘Latics’. Los hinchas cargaron un ataúd en sus hombros con las iniciales del equipo: “R.I.P. OA.FC.”, decía el letrero pegado en féretro.

En el 2018, el Oldham Athletic fue adquirido por la familia marroquí Lemsagam y, desde entonces, ha tenido nueve entrenadores. Ahora marcha último en la League Two (cuarta división inglesa) desde la temporada 2019-2020 y sus seguidores solo exigen explicaciones al presidente Abdallah Lemsagam, quien les prohibió el ingreso al coloso a quienes no tuvieran abono de temporada.

“La podredumbre ha durado mucho más que el régimen actual”, decía una de las pancartas en los exteriores de la casa del club, horas antes de que reciba al Hartlepool United. Steve Shipman, uno de los aficionados que ayudó a organizar la protesta dijo que los manifestantes quieren que los propietarios “vendan al equipo”.

Sin embargo, a principios de este mes Abdallah Lemsagam señaló que no quería venderlo y que estaba “más decidido que nunca” a hacerlo exitoso. Además, recalcó que no había recibido una sola oferta seria para comprar el club en los últimos tres años y que quería trabajar con los fanáticos más no pelear con ellos.

Los pagos atrasados de los salarios, las amenazas de huelgas de jugadores y las amenazas de la administración han marcado el reinado de Lemsagam. Un exempleado ‘Latics’ describió al mandamás como “no malicioso” pero obstinado y muy fuera de su alcance. “Él nombró gerentes de alto perfil y le gusta pensar que es popular”, señaló.

