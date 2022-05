Los fieles hinchas del Sunderland explotaron de alegría el último sábado, luego de la victoria sobre Wycombe en la gran final del repechaje de la League One por el ascenso a la Championship. ‘The Black Cats’ pasaron por muchas circunstancias deportivas negativas, pero finalmente alcanzaron el sueño de subir un escalón.

El último sábado, el histórico club inglés disputó el partido clave en el mítico Wembley Stadium de Londres, bajo la atenta mirada de miles de sus fanáticos. El cotejo arrancó de manera favorable para los dirigidos por Alex Neil, puesto que Eliot Embleton abrió el marcador a los siete minutos.

Las acciones fueron parejas durante el tiempo restante, pero la balanza se inclinó a favor de Sunderland en la recta final, cuando Ross Stewart (79′) marcó el 2-0 parcial sobre Wycombe. El encuentro no tendría más modificaciones en el marcador y así se consumó el ascenso del equipo a la segunda división de Inglaterra.

Tras el pitazo final del árbitro Simon Hooper, el plantel de los ‘Gatos negros’ empezó a festejar sobre el terreno de juego. En paralelo, los aficionados presentes en las tribunas del recinto deportivo desbordaron de felicidad, aunque también hubo emoción y las lágrimas fluyeron en varias personas.

Los niños y adultos se entrelazaron en un abrazo, a la vez que dedicaban cánticos a los jugadores que hicieron posible que el club pueda dejar la tercera división luego de cuatro años. Como sucede en los partidos del fútbol inglés, también hubo bengalas de humo rojo, en representación de la institución.

➡️16-17: última temporada en Premier. Descendieron

➡️17-18: proyectaron volver, cayeron a 3ª

➡️18-19 a 21-22: 4 años seguidos en la categoría

➡️Hoy: en la final para volver a 2ª, Sunderland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 venció 2-0 a Wycombe y consumó su ascenso 👇pic.twitter.com/NNNKyMEtgu — VarskySports (@VarskySports) May 21, 2022

El ascenso de Sunderland significará una motivación extra para el equipo, que ahora irá en busca de la vuelta a Premier League. No obstante, la dirigencia tendrá que evitar cometer los mismos errores que en temporadas anteriores, para que la crisis que llevó al club a la League One no vuelva a repetirse.