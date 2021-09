La Selección Peruana sumó un triunfo (1-0 ) importante de local ante Venezuela con tanto de Christian Cueva, que aprovechó un error de la defensa visitante. Perú sumó 8 puntos y sigue expectante en la lucha por llegar a puestos de clasificación al Mundial Qatar 2022.

Pese a la victoria, la Selección Peruana volvió a dejar dudas en defensa, pese a que Venezuela estuvo con un hombre menos desde los 38 minutos. Debido a las falencias, los hinchas nacionales solicitaron la vuelta de Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano no juega con la Selección Peruana desde noviembre del 2020.

Mediante decenas de mensajes en redes sociales, los hinchas esperan que el defensor que milita en Boca Juniors vuelva a ser tomado en cuenta, debido a que sientes que el zaguero da más garantías.

Como se recuerda, Ricardo Gareca no convoca a Carlos Zambrano desde las dos primeras fechas ante Paraguay y Brasil. Aunque el técnico ha manifestado que la ausencia del defensor es solo decisión técnica, se especula que el ‘Tigre’ no quedó conforme con su expulsión ante Brasil en el que Perú cayó 4-2 en Lima.

En una reciente entrevista, Zambrano indicó: “Me dio un poco de tristeza no estar en las últimas convocatorias, pero solo me queda trabajar. No sé si fue por la expulsión con Brasil. Puede ser. Hace tres meses que no se comunican conmigo desde el cuerpo técnico de la Selección Peruana”.

“Siempre sigo a la Selección Peruana. Los vi bien en la Copa América. Me siento con posibilidades de volver y sigo trabajando para ello. Me alegra que haya nuevos y buenos centrales. Me gusta que haya competencia y piezas de recambio”, agregó el defensor.