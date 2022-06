A casi todos, en algún momento, nos han dado una mano y recordamos a esa persona con cariño. En el mundo del fútbol se les conoce como ‘Padrino’, porque es el que ayudó a dar los primeros pasos. Para Leao Butrón ese personaje fue Julio César Balerio. El ‘viejo’ y el hoy panelista en ‘A Presión’, coincidieron en Sporting Cristal y el inicio de su relación fue más que accidentada por las manías del veterano arquero nacionalizado por la Selección peruana.

Pero no todo fue color de rosa en el inicio de la relación entre los ex goleros. Cuando Butrón subió al primer equipo cervecero con tan sólo 19 años, Juan Carlos Oblitas, que era el técnico de ese equipo, decidió que el novato compartiera habitación con el experimentado portero. El ‘ciego’ sabía que el ‘viejo’ le podía enseñar el ABC del fútbol a pesar de que muchos consideraban a Balerio un tipo muy reservado.

La primera toma de contacto entre Leao y Balerio no fue de las mejores. El veterano fue claro cuando lo vio en la habitación por primera vez . “ No quiero bulla, duermo hasta las once y no desayuno así que tú tampoco bajarás al comedor. Lo que se ve en la tele lo decido yo y el aire acondicionado también lo controlo yo. Si no te gusta ahí tienes la puerta ”. Eran otros tiempos y al recién ascendido no le quedó otra que aceptar.

Julio César Balerio con los dos colores por los que entregó la vida

Leao Butrón confesó su deseo de “Pararlo de cabeza”

Era tan especial el ‘viejo’, que hasta el ruido que hacía uno al abrir un paquete de galletas lo sacaba de quicio, por eso Butrón un día cansado de las cosas de su compañero de habitación le dijo a un integrante del plantel “|”. Pero esos ‘detalles’ de Balerio desaparecían en la cancha. El experimentado portero se dio cuenta rápidamente que el chico recién promovido tenía condiciones y poco a poco le fue enseñando los secretos del arco.

“ Tienes q analizar a los rivales, a los peruanos y a los de afuera porque luego los enfrentarás en la Copa Libertadores. Mira fútbol, no pierdas el tiempo en tonterías. Aprende a sacar bien, achicar, mandar a la defensa, tú puedes ser mi sucesor ” le repetía el veterano al chico. La química fue creciendo y fueron varios los detalles que tuvo el ‘viejo’ con su suplente. El primero, pidió al entrenador que sea su suplente por encima Carlos Marrou quien por trayectoria merecía el puesto.

Leao Butró luego reconció lo importante que fue selección peruana (Foto: GEC)

Leao Butrón: ‘Viejo’ Balerio evitó que lo echaran de Sporting Cristal

Luego exigió y consiguió un aumento de sueldo para Butrón y finalmente lo defendió ante la directiva cuando el joven golero tuvo algún problema de indisciplina. “ El chico se puede equivocar, pero con él tienen arquero para varios años, así que no exageremos ” se le escuchó a decir al portero a los dirigentes salvando el pellejo de su pupilo.

Por eso y más cosas que quedan en la interna, Leao Butrón fue de los más dolidos con la prematura partida del ‘viejo’ a quien consideraba su maestro, amigo y mentor. En la Florida tampoco lo olvidarán, Juio Balerio era especial y poco amigo del entrenamiento, sin embargo siempre sacó la cara por sus compañeros, regalaba guantes y ropa a los chicos de las inferiores y exigía premio y aumento de sueldos para los que ganaban menos.

