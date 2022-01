DAVID DERROTÓ A GOLIAT. Uno de los episodios más importantes en la historia del deporte en el Perú fue protagonizado por quien es considerado la primera raqueta del tenis nacional, Jaime Yzaga. El popular ‘Chato’ inmortalizó su nombre, al vencer al entonces primer tenista del planeta, el norteamericano Pete Sampras, eliminándolo del US Open, uno de los cuatro torneos más importantes del deporte blanco en el planeta.

Transcurría setiembre de 1994, unas semanas atrás Brasil se había coronado tetracampeón en los Estados Unidos y todavía se lloraba la partida de Ayrton Senna. En Nueva York, Yzaga le daría al país uno de los episodios más gloriosos de su historia deportiva.

El popular ‘Chato’ se enfrentaba en los cuartos de final del US Open al vigente campeón Pete Sampras, quien era considerado en aquel momento como el mejor tenista del planeta, por encima de otros grandes como Boris Becker y Andre Agassi, entre otros.

¿Cómo fue la increíble victoria de Jaime Yzaga sobre Peter Sampras en US Open 1994?

En un intenso encuentro que duró tres horas y 37 minutos, Jaime Yzaga lograría derrotar a Sampras por un marcador global de 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 y 7-5. Este sin duda alguna fue el logro más importante del conocido tenista nacional.

Los especialistas señalan que el peruano se mostró solido en su servicio y tomó muchos riesgos con su golpes, además, afirmaron que Sampras tenía problemas físicos.

Al respecto, Yzaga manifestó en una entrevista que él no vio nada de eso en su rival. “Traté que él no deje de correr para que no esté cómodo a la hora de responder las pelotas que le tiraba”, manifestó.

¿Por qué aquel triunfo de Jaime Yzaga marcó historia en el tenis peruano?

El triunfo de Jaime Yzaga sobre Pete Sampras en el US Open marcó historia en el deporte peruano, que no lograba un triunfo de esta magnitud hace muchos años. Incluso ese 1994 la victoria del tenista fue el logro más importante del deporte nacional.

Por primera vez un tenista nacional se imponía a un figura del deporte en el planeta, considerado uno de los mayores tenistas de la historia. Así, Jaime Yzaga fue el protagonista principal en las más importantes cadenas deportivas del mundo, dejando en alto el nombre del Perú, en una etapa escasa de hazañas de este calibre.

Cabe señalar que esta no fue la primera vez que ‘el chato’ derrotaba a Sampras, ya lo había hecho en 1988; aunque el norteamericano no era la figura que llegó a ser en la década del 90. Toda una proeza del tenista peruano Jaime Yzaga.

