Para muchos es ‘Su Majestad’. El mundo lo conoce como ‘El Expreso suizo’. Un día, simplemente lo llamé Roger. Así, como se le dice a alguien que ya conoces. El maestro Roger Federer baja el telón a su exitosa carrera. Su último saque, su último revés, su último punto lo hizo al lado de su amigo Rafael Nadal, en los dobles de la ‘Copa Laver’. Y ‘Trome’ es, hasta ahora, el último medio peruano que habló con el genio del tenis.

VIAJE A LA ‘MITAD DEL MUNDO’

Roger Federer anunció el pasado 16 de septiembre que nos privará para siempre de su magia de manera oficial. Solo una lesión crónica en la rodilla ha podido dejar fuera al tenista que nunca abandonó un partido por alguna molestia física o anímica. El ganador de 20 Grand Slam se despide ovacionado y siempre quedará en el recuerdo el chullo cusqueño que le obsequié aquel domingo 24 de noviembre del 2019.

Federer llegó a Quito para jugar un partido de exhibición frente al alemán Alexander Zverev. En su agenda no tenía previsto visitar Perú. No lo pensamos dos veces. ‘Trome’ tenía que estar junto a la leyenda del tenis y partí rumbo a Ecuador con la misión de hablarle, darle un regalo de nuestro país y grabar el momento para la posteridad.

Alexander Zverev le entrega el chullo al tenista suizo

La ‘Mitad del Mundo’ fue el lugar elegido para la conferencia de prensa que darían ambos tenistas. Las emociones palpitaban a mil por hora. Un enjambre de periodistas ecuatorianos y extranjeros pugnaba por estar cerca al ‘Expreso’. Parecía una misión imposible tomarse una foto con el suizo. Mucho menos poder hablarle. Pero mi chullo no podía regresar a Lima, tenía que irse con Roger.

‘ROGER, THIS IS FOR YOU’

Poco a poco fui avanzando entre los colegas. Cuando estuve a pocos metros del escenario donde se encontraban, esquive a los fortachones de su seguridad. “¡¡Roger, Roger, this is for you!!... ¡¡Roger I’m from Lima-Perú, this is for you!! (Esto es para ti... Soy de Lima-Perú)” , le grité. Pero el asedio al ‘Expreso’ era impresionante.

Tuve un segundo intento fallido. Pero como no hay tercera sin segunda, me acerqué todo lo que pude y volví a gritar, aunque esta vez llamé la atención de Zverev. “¡¡Rogeeerr, this is for you, i’ts a present... I’m from Lima-Perú!!…”. El alemán me vio, se dio cuenta de mis intenciones, estiró su mano y tomó mi chullo.

De inmediato se lo dio a Federer, le habló y señaló hacia donde me encontraba, como diciéndole: Aquel te lo envía. Roger sonrió y se me acercó: “Thank you very much, it’s very pretty... Where is it from? (Muchas gracias, es muy bonito... ¿De dónde es?)”, me dijo dándome la mano. “It’s from Cusco-Perú, for you (Es del Cusco, es para ti)”, le respondí. “It’s fantastic, thanks (Fantástico, gracias)”.

Federer con Lucho Antunez y su chullo peruano: Foto: Lucho Antunez

AL LADO DEL REY

Me tomó del hombro, con su chullo en la mano y nos tomamos una foto para inmortalizar el momento. La misión estaba cumplida. “Wonderful, thanks... Someday I will go to Perú (Maravilloso, gracias… Algún día iré a Perú)” , se despidió.

Han pasado tres años de aquel encuentro. ‘Trome’ al lado del ‘Rey’. Federer le pone fin a su carrera como profesional. En su vitrina hay cientos de trofeos y medallas. Miles de fotos y recuerdos. Y uno de esos es el chullo cusqueño que le obsequié aquel día. ‘Su Majestad’ sale de las canchas de tenis. Ahora entra al salón de las leyendas. ¡Que pase el Rey…!

