Hay recuerdos que jamás se van a borrar, momentos que no se pueden olvidar, dicho de otra forma: instantes eternos en la vida de un futbolista. ‘Toñito’ Gonzales fue un volante corajudo, defendió los colores de Universitario de Deportes, saboreó títulos con los cremas y eso lo marcó como un referente del club. El tiempo ha pasado, ya es un jugador retirado, pero un repaso por ese camino lo lleva a rememorar anécdotas imperdibles como en su debut ante Alianza Lima y otros rivales a los que enfrentó.





‘Toño’, ¿Tu primer partido profesional fue ante el clásico rival?

Hace dos meses ya entrenaba con el primer equipo y se lesionó el ‘Chino’ Pereda.

¿Quién era el técnico y cómo te avisó?

Jorge Amado Nunes era el entrenador y solo me dijo “Prepárate que el fin de semana juegas”.

¿Te pusiste nervioso?

Me puse algo ansioso y asumí que era lo que tanto esperaba.

¿Alguno del plantel te dio sus palabras de aliento?

Gregorio Bernales fue el primeo que me habló: “Eres intenso, siempre metes con todo y en el clásico lo tienes que hacer, sino de nada sirve que en los entrenamientos juegues así”

¿Y qué es lo primero que sucedió en ese partido del 2006?

Fue una pelota dividida con Flavio Maestri, no me guardé nada y se molestó.

¿Te dijo algo?

No, me tomó de la camiseta.

¿Qué siguió?

Hice lo mismo y saltaron Piero Alva, el ‘Goyo’ Bernales. Eran los referentes y me respaldaban.

¿Esa jugada marcó tu carrera?

Sí, porque era mi examen y lo aprobé.

Famosos fueron tus duelos contra Johnnier Montaño

Es una bella persona que después pude conocer, porque era el suegro de Carlitos Olascuaga.

Le dabas duro

Jamás me respondió. Aguantaba sin decir nada.

Después, pasas a ser una voz escuchada en el plantel

Si y llega Ángel Comizzo y ahora me tocaba proteger a los chicos.

Cuenta una anécdota de aquellos tiempos

Alexi Gómez llegaba tarde y el entrenador decidió que su castigo sea que le quiten toda su mensualidad

¿Reaccionó mal?

Era un chiquillo, estaba triste y al verlo así, fui a hablar con el profesor.

¿Aceptó perdonarlo?

Me dijo: “Resuelve el tema, pero si vuelve a fallar, a ti se te descuenta”

¿Qué hiciste?

Jugármela por mi compañero y a fin de año fuimos campeones.

¿Otro momento que tuviste que ‘apechugar’?

Ese año perdimos y por goleada ante Cristal.

¿Qué sucedió?

Estábamos todo el plantel en el ‘Lolo’ y los más jóvenes del equipo empezaron a gritar: “Viene la ‘Trinchera” y los chicos empezaron a buscar donde esconderse.

¿Cuál fue tu reacción?

Me puse al frente y les aclaré a los barristas: “Hablen con nosotros los grandes, no con los chicos”

¿Te dijeron algo?

Solo repetían: “Contigo no es”

¿Y tú?

Les aclaré: “Si es con ellos, es conmigo”.

¿No pasó nada?

Yo todos los años en diciembre iba a las chocolatadas que organizan los grupos de hinchas y estaba en los barrios más humildes, hasta los más peligrosos. Eso hizo que me gane el afecto y respeto de ellos.

Eso sirvió para que no estallen contra ti

Y gracias a eso, pudimos conversar. Después de ese incidente, empezamos a ganar.

Viviste un tiempo donde la ‘U’ no pagaba

Y los rivales te vacilaban, algunos te decían: “Si quieres te pago tus gastos”

¿Y cuál era tu respuesta?

Di lo que desees, pero quisieras jugar por esta camiseta.

Y luego llega el colombiano Luis Fernando Suárez, que no te quería en el plantel

Los administradores de apellido Leguia lo habían puesto en mi contra.

¿Por qué?

Sucede que nos tenían que pagar el premio del título alcanzado el año anterior en el 2013 y entre los beneficiados estaban chicos que ya no jugaban en el club.

¿Y ellos que decían?

Aseguraban que con su administración no habían firmado ese acuerdo, pese a que estaba registrado en la Agremiación de futbolistas.

¿Te tenían en la mira?

Eso le hablaron al profesor y él me dijo: “Tengo otros jugadores en tu puesto, si deseas sales en lista o no”.

¿Cuál fue tu respuesta?

Por amor a este club, yo apoyaré sus decisiones.

¿Cómo sigue la historia?

Me dio la oportunidad de jugar en Pucallpa, con un equipo de juveniles, ante el Sport Loreto.

¿Cómo quedó el partido?

Ese día, encontré a un socio crema que es millonario y le dije: ‘Incentívanos, estos muchachos necesitan ganar’.

¿Lo hizo?

Nos ofreció cuatro mil dólares solo si ganábamos.

¿Y en qué terminó la historia?

Jugamos a la una de la tarde en grass sintético y los chicos empezaron a ‘meter’ con todo.

¿Ganaron?

Metimos el gol y ellos tenían a Donny Neyra, que lo cambiaron y grité “Sal llorón”.

¿Qué siguió?

Después del triunfo, yo repartía el dinero donado y el preparador físico del equipo repartía los dólares y se lo contó al estratega.

¿Entonces?

Al partido siguiente, antes de la charla técnica, se dirigió a mí “Me disculpo contigo, me dejé llevar, pero todo mi respeto hacia ti. Tu gesto me ha dejado asombrado”.

¿Es cierto que el Juan Aurich te quería?

Me reuní dos veces con el presidente del club, porque Juan Reynoso me estaba pidiendo.

¿Por qué no aceptaste?

Ese año la ‘U’ no pagaba y me hacían un buen ofrecimiento.

¿Entonces?

‘Chemo’ del Solar me ‘cuadró’: “Dónde te vas a ir, el club te necesita”, pero no me mejoraba el sueldo.

¿O sea que si lo pensaste?

Claro y mi esposa me comentó: “Has lo que te diga el corazón” y decidí quedarme.

Quedaron cortas las anécdotas

Haremos otra entrevista, porque hay mucho por contar

Seguro que sí

Gracias y un enorme saludo a los lectores y desearles que tengan un buen año.