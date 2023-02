Alberto Rodríguez fue el invitado más reciente en el programa ‘La Fe de Cuto’ para una entrevista en la que hizo un repaso por prolongada carrera en el fútbol portugués. Un partido que guarda especialmente en su memoria es uno donde se enfrentó a uno de sus ídolos: Ronaldinho.

El popular ‘Mudo’ ya había enfrentado a Ronaldinho en duelos de selecciones, por lo que ‘Dinho’ ya lo conocía. Cuando se enfrentaron por el grupo E de la Europa League 2008/09, ambos se encontraron en el túnel y fue el brasileño quien lo reconoció y le dejó un mensaje que el defensor nunca olvidará.

“Es una figura, lo enfrenté cuando él estaba en el Milan, ese partido no arrancó, entró en el segundo tiempo. Él ya ‚me conocía porque habíamos jugado con selección. “Hola, cómo estás, me decía” . Jugó un partidazo, perdimos. Me dijo: ‘Vamo’ a divertirnos’” , sostuvo.

Y sí que se divirtió. El Braga hizo un buen papel aguantando los embates del gigante cuadro italiano, alargando el empate 0-0 hasta el minuto 90. No obstante, Ronaldinho, que había ingresado en el segundo tiempo por Alexandre Pato, se lució con un golazo de larga distancia que sentenció el 1-0 a favor de los ‘rossoneros’.

“Entra y todos se dan cuenta, él se divierte. Faltando 5 minutos, a la esquina, donde estaban las arañas. ¿Qué fue? Ronaldinho. Él es espontáneo, juega libre”, sentenció.

Mi gente de ‘La fe de Cuto’ ya estamos aquí de nuevo con más aguadito. Luego de nuestra entrevista con Anthony ‘Thony’ Matellini para los verdaderos fanáticos, esta vez, te traemos una picante conversación con Alberto Rodríguez, el ‘Mudo’ canta todito en la más reciente edición de nuestro programa y se muestra cómo pocas veces lo has visto.

En esta divertida conversación el ‘Mudo’ Rodríguez nos narra todas sus aventuras, desde sus inicios en el fútbol hasta su paso por el futbol europeo donde cuenta sus hazañas enfrentando a equipos de primer nivel como la del Liverpool, al que eliminó cuando jugada con el Sporting Braga en la Europa League. Tremendos partidazos de los que ahora conoceremos el ‘lado B’.

Además, Alberto Rodríguez habla de sus encuentros con las máximas figuras del fútbol como Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Mourinho y más, los mismos de los que contará pormenores con todo el ‘ají’ que a ti te gusta. Ya sabes, mira todo el video, la fe es lo más lindo de la vida.

Mira aquí la entrevista completa.

