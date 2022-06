Brilló en Alianza Lima y Sporting Cristal, pero su corazón es de Deportivo Municipal... y de la gente. Querido por todos, Aldo Olcese no podía faltar en ‘La Fe de Cuto’ , para soltar todo el aguadito que se acumuló en su extensa carrera en el fútbol.

¿Cómo fue tu etapa en el colegio?

Estuve en tres colegios, primero en el Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, hasta cuarto de primaria, luego en el colegio San Agustín, me dieron beca por jugar, y me sacaron la beca por cargoso. De ahí mi viejo me mandó a un colegio estatal en Chorrillos Rivagüero.

Ayayay picante.

Pero igual tú sabes que la pelotita también te salva de un montón de cosas, así que una vez que me puse a jugar con ellos la cosa funcionó bien, pero por mí voz me decían de chibolo ‘Ñaja ñaja’ en el barrio.

Esa era tu chapa.

Claro, porque yo no podía pronunciar ciertas palabras, mezclaba la ‘b’ con la ‘d‘ no, pronunciaba la regla, me equivocaba. Entonces me tuvieron que poner en unas clases, me ponían un lápiz ahí en la boca, me hacían inflar globos.

¿Qué tal alumno eras en el colegio?

Ya empezamos con los problemas. Escúchame, solamente había 10 materias y yo salía jalado en 13 o 14 cursos. Jajaja. Te conté que me sacaron, no me aguantaron del colegio pero como no lo iban a hacer si tenía de compañeros a Kimper, a Roberttito Chale Junior, etc.

¿Cómo empiezas en el fútbol?

Empecé a los 6 años en Alianza Lima, pero en ese tiempo no había mi categoría y el ‘Cholo’ Castillo me acepta, pero me hacia entrenar con chicos de dos años o tres años mayores que yo. Estuve ahí hasta los 9 años y como el San Agustín me da beca por irme al colegio y por jugar me voy para jugar la primera Copa de la Amistad y salíamos campeones.

Luego recaes en Cristal.

Así es. El profesor Fernando Mellan me acepto en Cristal, hago menores y debuto profesionalmente en Cristal.

¿Cómo fue ese momento?

Fue el último partido del año 93 contra Unión Huaral, el ‘Ciego’ Oblitas me hace debutar, pero tuve mala suerte porque jugué 15 minutos nada más porque lo expulsan al arquero que era ‘Pañalón’ Quesada y me tuvo que sacar a mí porque era el más joven.

Luego sigues es el Rímac.

Bueno, debuto en el 93 y el 94 me quedó en el club jugando algunos partidos, tampoco fui titular, pero alternaba al menos, en banca siempre salía y habré jugado unos 12 partidos ese año.

¿Cómo era tu relación con Juan Carlos Oblitas?

El ‘Ciego’ es un entrenador que muchos dicen paternalista pero él, cuando te tenía que poner en línea, y te gritaba y todos le hacían caso. Yo lo fastidiaba porque él empezaba a joderme primero. Él empezaba a imitar mi voz, a joderme, entonces yo también lo jodía, lo imitaba. La pasábamos muy bien.

Luego te vas a Aurich - Cañaña.

Ahí ni jugué y encima fui con una envidia, fui con mi carrito rojo. Fue una locura, Chiclayo. La verdad no dormía, encima mi entrenador era la ‘Pepa’ Baldessari con eso te digo todo.

Una anécdota de esa época.

Una vez escuchamos bulla de tres chicas arriba en el edificio donde vivíamos nosotros, yo le decía al ‘Chino’ Okuma: “Oe, vamos a subir compare”. Pero no lo hicimos. Al día siguiente, en el entrenamiento le digo al jugador de donde había sido la reunión. “Contigo no pasa nada, así no es la cosa, no compartes, había tres chicas”. Y él me responde: “No. La verdad es que eran dos, la tercera chica era la ‘Pepa’ que se pasó toda la noche hablando como mujer”. Jajaja.

Luego te vas a Alianza Atlético de Sullana.

Me voy a Sullana en el 96, no tuve mucho mucha participación y el ‘Tano’ Bártoli me saca del equipo, el entrenador que decía sale moco entra baba. Jajaja.

Luego ¿Qué haces?

Bueno el presidente Lander Aleman habla conmigo y me dice que me pagara todo mi contrato pero que al siguiente año volveré. No que quedó otra que aceptar.

¿Qué haces ese año?

Me voy a trabajar al Banco Latino, hacía cobranzas telefónicas y también para jugar el Inter bancario. Me acuerdo que llamaba a la gente que debía su tarjeta de crédito yo les decía: “Señor, cómo está, esto que el otro ya su cuota venció tiene que pagar”.

¿Y cómo te fue?

Creo que no cobre mucho porque al siguiente año el banco quebró. Jajaja. Pero recuerdo que me decían: “Ya señorita, ya abuelita, no se preocupe” .

Luego regresas a Sullana.

El señor Lander Aleman cumple su palabra y me hace contrato por la temporada 97. Ese año tengo una buena temporada, con goles, buenas actuaciones, goles de tiro libre y de penales, metí como 15 goles, fui revelación del campeonato, mejor jugador.

Ahí conoces al ‘Checho’ Ibarra.

Eso es verdad, la historia del ‘Checho’, vino como boxeador, lo vieron salir del centro Mauro Mina que quedaba en el estadio Nacional ya que el ‘Checho’ boxeaba, pero Ciclista Lima daba vueltas, corría alrededor del estadio Nacional y un día una pelota se le escapa y el Checho pasaba por ahí y lo hacen patear, así empezó el ‘Checho’ en el fútbol peruano. Ese día el ‘Checho’ le metió un puntazo a la pelota y le preguntaron si quería ser futbolista y él dijo: ¿Qué es eso?. Jajaja. Así se volvió goleador prehistórico del fútbol peruano.

Por eso vuelves a Cristal.

Sí, el 98 me contrata Cristal con el profe Arrué, el popular ‘pastoreo’ ‘pastoreo’, el hombre se tiraba al pasto y no hacia ni m..., pero él conmigo en Sullana hicimos una buena campaña.

Una anécdota con ese Cristal.

Ese año llega un goleador a Cristal, te acuerdas del ‘Pájaro’ Juárez.

Un delantero grandote.

Leo Rojas me dice, Aldo va a concentrar contigo, a mí siempre me ponían a los nuevos jugadores por mi forma de ser. Entonces le digo, dile que soy sonámbulo.

Usted es un travieso.

Ya en la concentración habló con él y le digo, por favor, tengo un problema soy sonámbulo y haga lo que haga no me despiertes. Así me acosté. A la media hora me levanté y me acosté en su cama y lo abrazaba y le ponía la pierna encima y él me decía en voz baja: “Eh, despacito, boludo, despertarte, boludo”, y yo más lo abrazaba y más lo punteaba, y él me decía: “Boludo, despiértate”, yo me aguantaba la risa. Jajaja.

Y se dio cuenta.

No aguanté la risa y me reí en eso me metió un aventón como a cinco metros. Era un grandote que media como 5 cuadras ja ja ja me comencé a matar de risa. Nos hicimos grandes amigos.

¿Cuéntanos otra anécdota del fútbol?.

Lino Moran, la figura de Sullana. Él se miraba al espejo antes de salir a la calle se miraba al espejo y decía: “Hoy ganas y se miraba con una mirada matadora”. Ja, ja ja. Otra. A Carlos Cáceda le decía ‘Culebra Frita’ y el tío me quería pegar y yo le decía solo es una bromita. Jajaja.

El 2000 te vas a Bélgica.

Me llevó el estafador de Guillermo Cuellar. Es la única persona que te roba y tú sales contento y te ríes, él te roba y tú sabes que te robó, pero tú sales riendo. Ja ja ja. Le dices: “Oe, nos vemos, gracias por robarme”. Por allá nos conocimos, nació nuestra amistad. Vivimos muchos momentos especiales.

Luego vuelves a Cristal, pero terminas jugando por Alianza Lima.

Sucedió lo siguiente. Había arreglado con Diego Rebagliati, que era gerente de Cristal, todo estaba bien y esa mañana se acerca el jefe de prensa, en ese momento era Daniel Peredo, y me dice: “Oye Aldo disculpa, me dice Diego qué partido has, jugado bien en Cristal para enseñarle a Autuori que era el DT de Cristal”, entonces yo me agrandé y le dije enséñale cualquiera, creo que le enseñaron el peor porque Autuori no quiso.

Por eso te vas a Alianza Lima.

Así que me puse de acuerdo con Alianza Lima y el entrenador era ‘Chepe’ Torres y luego llegó Franco Navarro y me quedé cinco años en Alianza Lima. Pero en cuanto Paulo Autuori llegó a la selección peruana, me convocó.