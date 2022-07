“Maestra vida, camará', te da y te quita, te quita y te da”. ¡Mi gente! Esa filosofía en tono de salsa del maestro Rubén Blades es cierta. Así es la vida. Y todos lo sabemos, incluido Rinaldo Cruzado. Y cuando la vida te quita algo puede ser un “algo” tan inesperado como doloroso. Como la baja de Alianza Lima.

TE VA A INTERESAR | Eddie Fleischman: “Gareca estaba harto de Lozano y la farsa de la FPF”

Esta es la segunda y última parte de la entrevista a Rinaldo Cruzado en ‘La fe de Cuto’ mi programa de todos los viernes en Trome. Búsquenlo en el canal oficial de YouTube, en la página oficial en Facebook. O vayan a Google: “La fe de Cuto”, buscar y listo.

Mi gente, les dejo la entrevista. En agosto cumplimos un año con ‘La fe de Cuto’, se vienen varias novedades. ¿Por qué? Porque no somos soberbios y porque vamos con fe. Porque la fe es lo más lindo de la vida.

Mi hermano Rinaldo, regresas a tu casa en el 2017.

Pese a la abismal diferencia económica, tenía decidido volver a Alianza Lima. Cuando me llamaron no lo pensé dos veces y tomé la decisión de regresar a Alianza Lima. Ese año fue duro al inicio porque obviamente venía de no jugar con Vallejo como siete meses.

Vuelves y campeonas.

Ese año fue espectacular porque yo me fui el 2006 con Alianza Lima campeón y desde esa año Alianza no había campeonado esos 11 años. Entonces me fui el 2006 y regresé el 2017 Y volví a ser campeón, ese año fue espectacular.

Tú querías estar en tu casa.

Luego se dio mi renovación y, obviamente, yo quería retirarme del fútbol en Alianza Lima. Esa era mi idea, entonces por eso cuando hablan conmigo le dije que quería retirarme en algún momento en Alianza. Mi contrato era bajo para que en algún futuro pueda retirarme en Alianza.

EL DESCENSO DE ALIANZA LIMA EN 2020

En el 2020 la prensa culpó del descenso a los jugadores referentes.

Cuando nosotros estábamos en la época de pandemia y entrenábamos en casa, y me mencionas el tema del video que hice al plantel, obviamente lo hice porque sentía que teníamos que estar pendientes de lo que podía pasar sin saber lo que iba a suceder en ese año 2020. Sin saber, en realidad.

Te estabas adelantando al desenlace final.

Exacto, una cosa así, tipo una predicción. Y, claro, obviamente, nos pasó exclusivamente a Leao y a mí. Todo este embrollo que pasó en el 2020, los culpables solamente fuimos por ser cabezas, en este caso era Leao y mi persona. Después, obviamente, metieron a algunos chicos más, pero básicamente los culpables de lo sucedido ese año éramos nosotros. Y, obviamente, siempre lo he dicho: cuando las cosas te van bien es por todos los que están envueltos en el club, pero creo que cuando las cosas van mal, pasa por los futbolistas.

¿Quiénes son los responsables?

en Alianza Lima no está cualquiera en, Alianza en Cristal o en la ‘U’ no está cualquiera, está gente que realmente merece estar. Ese 2020 fue un año muy atípico, pasaron muchas cosas en todo ese proceso. El hecho de haber ganado muchos años también, venía de jugar Copa Libertadores, y ser campeón 2017, jugar libertadores 2018, jugar final el 2019, jugar Libertadores. Eso como que también, pienso, que en algún momento nos mareó y, claro, cuando nos dimos cuenta y quisimos reaccionar ya no pudimos.

Ese año tampoco tuvimos el apoyo del hincha, ya que hubo la pandemia. Por eso digo que se juntaron muchas cosas. Empezamos a no ganar y perder confianza. No iba el público, llegó un técnico que cambió la forma de jugar y nosotros tratamos de intentar hacer lo que él quería.

Por todos lados lo agarraron como piñata.

Claro, pero créeme que con el ‘Canario’ hablamos un montón de veces, te lo juro. Hicimos reuniones hasta por las puras, pero a veces no te entra pues, no te entra. Y yo creo que eso pasaba, de que creíamos que ahora salimos y, bueno, como te digo, nos fuimos metiendo y se dio eso, lo que nos pasó ese año 2020. Pero yo trato de culpar, si tengo que culpar a alguien, somos a los futbolistas, tenemos responsabilidades los futbolistas, tenemos responsabilidades porque es así en realidad.

Todos.

Claro, por eso te digo, pero es así. Obviamente, a ver, cada uno, cada futbolista, sabe que hizo bien y que hizo mal.

Así es.

Tenemos responsabilidades, claro, hay uno que va a tener más responsabilidades que otros, obviamente a nosotros nos cayó el peso por ser referentes por ser capitanes obviamente. Pero entre cuatro paredes se dijeron las cosas, me entiendes, tanto Leao y mi persona hablamos. Yo me quedo tranquilo, no digo que no soy responsable de la situación porque soy parte de este plantel, pero te cuento que hubo 70 reuniones entre todo el plantel para hablar del tema.

TE VA A INTERESAR | Alianza Lima: las 4 peleas entre jugadores más recordadas en Matute [VIDEO]

Qué raro.

No es que nunca se habló o que se dejó pasar, en cualquier momento hablamos todos, nos reunimos a la semana dos veces y nos decíamos qué está pasando. Pero el momento para Alianza, fue el destino de que pasara esto. Obviamente, nunca quieres que pase esto, uno nunca quiere vivir esa situación y menos con el club del cual tú eres hincha. En esa época fui capitán de Alianza y vivir esa situación fue algo horrible. Y tuve la mala suerte de lesionarme y no pude estar en los últimos partidos.

RINALDO CRUZADO Y SU ADIÓS A ALIANZA LIMA

Al año siguiente te sacan del equipo.

Algo que me duele a mí es haber salido el año siguiente de Alianza. Eso no te lo voy a negar, que me hayan dicho “no te quedas”. Me lo dicen un 23 de diciembre.

¿No fue personalmente?

No, por llamada. Me dijeron “mira, no vamos a contar más contigo”. Y, bueno, venía llorando en el carro porque son momentos que no te esperas, más allá de lo que había pasado. Te imaginas que podría pasar, pero siempre tienes la ilusión de que te den esa oportunidad, por llamarlo así.

Lo que viviste fue muy duro.

Siempre he tenido la ilusión de volver a Alianza y tener esa oportunidad de retirarme en el club del cual soy hincha.

Pero tú sabes que es difícil.

Obviamente, ya en esta etapa ya es totalmente difícil volver. Pero igual, la evolución del club es algo que uno cuenta, al final uno quiere ver a su equipo bien.

Cuéntame esa etapa cuando le sacas el matamoscas.

Era chico, bueno, recién empezaba pues en Alianza ya había sido campeón, pero era igual chico.

Era mi pesadilla ese chileno Martel. ¿Qué pasó?

Estábamos entrenando en un partido de práctica y me hace un comentario medio feo. Y ya, lo dejé pasar. Bueno, a la siguiente me volvió a decir algo feo y ya no aguante y le tocó ahí un par de…

¿Cachetadas nomás?

Sí, de ahí nos separaron.

RINALDO CRUZADO, BIENES RAÍCES

¿Ya le dijiste adiós al fútbol profesional?

Todavía no me he retirado. Creo que voy a terminar este año jugando.

¿Qué estás haciendo ahora?

Lo que hago ahora es que tengo una empresa de bienes raíces.

¿Cómo te ubicamos?

Tienen que meterse al Instagram buscar a Rhinahomes. Y si quieres un departamento, una casita, ya sabes que estamos para ayudarte.

¿Qué ofreces?

Es lo que tú quieras adquirir, de repente quieres vender una casa.

¿También alquiler?

Todo. Alquilar, vender, departamento, casas, terrenos, estamos en ese rubro. Tengo una persona, con la cual trabajo, que es mi socia. Es una nueva etapa de mi vida, uno tiene que seguir, no te puedes estancar en el tema del fútbol, y he tenido esta posibilidad de surgir y estoy llevando también las clases con el tema de bienes raíces.

Ofreces una asesoría de ventas.

Exacto y eso es importante porque al final comprar un departamento hay que tener un asesoramiento de que alguien te indique que te conviene comprar ya se por el valor y para qué lo quieres el bien.

Estoy contento con mis amigos, que estén bien, me da mucho gusto como Roberto Guizasola con su ONG.

Hay que felicitarlo y apoyarlo.

Porque es parte de la vida seguir después del fútbol.

Acuérdate que muchos futbolistas que terminan la carrera nunca terminas de prepararte para el después, pero una cosa es tener algo, una base, y decir ya hasta aquí llegué y terminar bien la carrera.

MÁS HISTORIAS Y NOTICIAS